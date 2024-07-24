Beşiktaş Bandırmaspor maçı CANLI İZLE! Beşiktaş Bandırmaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta ve ne zaman?

Nevzat Demir Tesislerinde oynanacak olan Beşiktaş Bandırmaspor maçına ilişkin detaylar merak ediliyor. Sezonun ilk resmi maçını Süper Kupa finalinde Galatasaray ile oynayacak olan Beşiktaş yoğun geçen Slovenya kampının ardından İstanbul'a döndü. TFF Süper Kupa finaline kadar 3 hazırlık maçı yapacak olan Beşiktaş'ın ilk rakibi Bandırmaspor. Peki, Beşiktaş Bandırmaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta ve ne zaman? İşte Beşiktaş Bandırmaspor maçı canlı izle ekranı