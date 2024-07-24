Beşiktaş Bandırmaspor maçı CANLI İZLE! Beşiktaş Bandırmaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta ve ne zaman?

Giriş Tarihi: 24.07.2024 11:23
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024
11:23
Süper Kupa maçı öncesi hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş Bandırmaspor ile karşılaşacak. Beşiktaş Bandırmaspor canlı izle ekranı ise futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Slovenya'da yapılan kampın ardından İstanbul'a dönen Beşiktaş, Bandırmaspor'un ardından Gençlerbirliği ve Sakarya ile hazırlık maçı yapacak. Beşiktaş Bandırmaspor maçına ilişkin detaylar ise belli oldu. Peki, Beşiktaş Bandırmaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta ve ne zaman? İşte Beşiktaş Bandırmaspor canlı izle ekranı