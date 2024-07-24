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Haberler Galeri Beşiktaş Bandırmaspor maçı CANLI İZLE! Beşiktaş Bandırmaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta ve ne zaman?
Giriş Tarihi: 24.07.2024 11:23 Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 11:23

Beşiktaş Bandırmaspor maçı CANLI İZLE! Beşiktaş Bandırmaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta ve ne zaman?

Süper Kupa maçı öncesi hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş Bandırmaspor ile karşılaşacak. Beşiktaş Bandırmaspor canlı izle ekranı ise futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Slovenya'da yapılan kampın ardından İstanbul'a dönen Beşiktaş, Bandırmaspor'un ardından Gençlerbirliği ve Sakarya ile hazırlık maçı yapacak. Beşiktaş Bandırmaspor maçına ilişkin detaylar ise belli oldu. Peki, Beşiktaş Bandırmaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta ve ne zaman? İşte Beşiktaş Bandırmaspor canlı izle ekranı

Beşiktaş Bandırmaspor maçı CANLI İZLE! Beşiktaş Bandırmaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta ve ne zaman?

Nevzat Demir Tesislerinde oynanacak olan Beşiktaş Bandırmaspor maçına ilişkin detaylar merak ediliyor. Sezonun ilk resmi maçını Süper Kupa finalinde Galatasaray ile oynayacak olan Beşiktaş yoğun geçen Slovenya kampının ardından İstanbul'a döndü. TFF Süper Kupa finaline kadar 3 hazırlık maçı yapacak olan Beşiktaş'ın ilk rakibi Bandırmaspor. Peki, Beşiktaş Bandırmaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta ve ne zaman? İşte Beşiktaş Bandırmaspor maçı canlı izle ekranı

Beşiktaş Bandırmaspor maçı CANLI İZLE! Beşiktaş Bandırmaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta ve ne zaman?

BEŞİKTAŞ BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Bandırmaspor maçı Nevzat Demir Tesisleri'nde 24 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma saat 18.00'da başlayacak ve Beşiktaş JK YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

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Beşiktaş Bandırmaspor maçı CANLI İZLE! Beşiktaş Bandırmaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta ve ne zaman?

BEŞİKTAŞ HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

24 Temmuz Çarşamba

18.00 Beşiktaş - Bandırmaspor (BJK Nevzat Demir Tesisleri)

Beşiktaş Bandırmaspor maçı CANLI İZLE! Beşiktaş Bandırmaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta ve ne zaman?

27 Temmuz Cumartesi

20.00 Beşiktaş - Gençlerbirliği (Kocaeli Stadyumu)

30 Temmuz Salı

18.00 Beşiktaş - Sakaryaspor (BJK Nevzat Demir Tesisleri)

Beşiktaş Bandırmaspor maçı CANLI İZLE! Beşiktaş Bandırmaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta ve ne zaman?

SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, Süper kupa maçında karşılaşacak. Karşılaşma 3 Ağustos Cumartesi günü saat 20.45'te oynanacak. Süper Kupa maçı İstanbul'da bulunan Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

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