BEŞİKTAŞ DİNAMO ZAGREB CANLI İZLE | EXXEN ile Beşiktaş Dinamo Zagreb maçı canlı yayın kanalı izle ekranı

BEŞİKTAŞ DİNAMO ZAGREB MAÇI SEYİRCİSİZ OYNANACAK!

Beşiktaş, Slovenya'da kampında bugün oynanacak Dinamo Zagreb karşılaşmasına taraftar alınmayacağını bildirdi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'nın Maribor kentinde sürdüren Futbol A Takımımız, yarın (13 Temmuz) TSİ 18.30'da Lendava Stadyumu'nda GNK Dinamo Zagreb ile bir hazırlık maçı oynayacak. Beşiktaş - GNK Dinamo Zagreb maçı güvenlik önlemleri kapsamında taraftarlara kapalı olarak oynanacaktır. Taraftarlarımızdan herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için söz konusu müsabakayla ilgili olarak organizasyon yapmamalarını önemle rica ederiz" ifadelerine yer verildi.

İşte Beşiktaş Zagreb maçı canlı yayın kanalı…