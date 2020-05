"Zaten Lucescu ile çalışırken adam size öyle bir his veriyor ki her an takım için bir şeyler yapmak istiyorsunuz. "Ne yapayım, atlayayım, zıplayayım" diye düşünüyorsunuz. Bunu da hissettirmesi çok güzel bir şey. Eminim böyle bir teknik direktörle çalışan teknik ekipteki diğer arkadaşlarım da mutludur."