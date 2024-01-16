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Haberler Galeri Beşiktaş Eyüpspor maçı canlı izle | A Spor canlı izle ekranı ile Beşiktaş Eyüpspor maçı canlı yayın bağlantısı
Giriş Tarihi: 16.01.2024 10:36 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024 10:36

Beşiktaş Eyüpspor maçı canlı izle | A Spor canlı izle ekranı ile Beşiktaş Eyüpspor maçı canlı yayın bağlantısı

Beşiktaş Eyüpspor maçı canlı izle | Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçı bugün siyah beyazlı takımın ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanacak takım, son 16 turuna yükselmeye hak kazanacak. İşte, A Spor canlı izle ekranı ile Beşiktaş Eyüpspor maçı canlı yayın izle linki ve maça dair merak edilenler…

Beşiktaş Eyüpspor maçı canlı izle | A Spor canlı izle ekranı ile Beşiktaş Eyüpspor maçı canlı yayın bağlantısı

Futbolseverler Beşiktaş Eyüpspor maçı canlı izle için A Spor ekranları başında ve statta yerini almak için hazır. 21.00'da başlayacak mücadele öncesi hazırlıklarını sürdüren iki takım son 16 turuna yükselmek için mücadele edecek. A Spor canlı izle ekranında müsabaka şifresiz ve naklen yayında olacak. İşte, Beşiktaş Eyüpspor canlı izle ekranı ve maça dair gelişmeler…

Beşiktaş Eyüpspor maçı canlı izle | A Spor canlı izle ekranı ile Beşiktaş Eyüpspor maçı canlı yayın bağlantısı

BEŞİKTAŞ - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Eyüpspor maçı 16 Aralık Salı günü saat 21:00'de başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ve Eyüpspor'un karşı karşıya geleceği maç, Tüpraş Stadı'nda oynanacak

Karşılaşma 21.00'de başlayacak ve A Spor'dan yayınlanacak.

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Beşiktaş Eyüpspor maçı canlı izle | A Spor canlı izle ekranı ile Beşiktaş Eyüpspor maçı canlı yayın bağlantısı

BEŞİKTAŞ - EYÜPSPOR MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

Beşiktaş Eyüpspor maçı canlı izle | A Spor canlı izle ekranı ile Beşiktaş Eyüpspor maçı canlı yayın bağlantısı

BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK

Siyah-beyazlı ekipte 7 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Eyüpspor karşısında forma giyemeyecek. Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden milli takımlarının kadrolarında yer alan Omar Colley, Daniel Amartey, Arthur Masuaku ve Vincent Aboubakar, müsabakada görev yapamayacak. Kadro dışı bırakılan Valentin Rosier'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ile Amir Hadziahmetovic de sahada olamayacak.

Beşiktaş Eyüpspor maçı canlı izle | A Spor canlı izle ekranı ile Beşiktaş Eyüpspor maçı canlı yayın bağlantısı

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR PROGRAMI

16 Ocak Salı

13.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Kırklarelispor (Atatürk Olimpiyat)
15.00 Kasımpaşa-Teksüt Bandırmaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
17.00 Atakaş Hatayspor-Sakaryaspor (Yeni Mersin)
19.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor (Eryaman)
21.00 Beşiktaş-Eyüpspor (Tüpraş)

17 Ocak Çarşamba:

13.00 Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Corendon Airlines Park Antalya)
13.00 RAMS Başakşehir-Boluspor (Başakşehir Fatih Terim)
15.00 Gaziantep FK-Bodrum FK (Kalyon)
17.00 Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor (Alanya Oba)
19.00 Yukatel Adana Demirspor-Anagold 24Erzincanspor (Yeni Adana)
21.00 Fenerbahçe-Adanaspor (Ülker)

18 Ocak Perşembe:

13.00 EMS Yapı Sivasspor-Ankara Keçiörengücü (BG Grup 4 Eylül)
15.00 Mondihome Kayserispor-Gençlerbirliği (RHG EnerTürk Enerji)
17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Trabzonspor-Manisa FK (Papara Park)
21.00 Galatasaray-Ümraniyespor (RAMS Park)

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