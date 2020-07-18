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Galeri Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde 11'ler netleşti! Ömer Faruk Beyaz...
Süper Lig'de sezonun son derbisi için geri sayım başladı. İki ezeli rakip Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını Vodafone Park'ta paylaşacak. Dev maç öncesinde iki takımın 11'i de netleşti. Fenerbahçeli taraftarların en çok merak ettiği 'Ömer Faruk Beyaz oynayacak mı?' sorusu da yanıtını buldu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 18.07.2020
13:17
Güncelleme Tarihi: 18.07.2020
13:17
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Beşiktaş ile Fenerbahçe, yarın yapacakları Süper Lig maçıyla 351. kez karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta saat 21.00'de oynanacak sezonun son derbi maçında sahaya çıkacak Beşiktaş ile Fenerbahçe, tarihlerinde daha önce 350 kez karşılaştı.
İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te
Fenerbahçe'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 96 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet ve gol sayısı bakımından önde bulunuyor.
Geride kalan maçlarda
Fenerbahçe 133, Beşiktaş 124 galibiyet aldı, 93 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Rekabette Fenerbahçe'nin 485 golüne, Beşiktaş 441 golle karşılık verdi.
LİG MAÇLARI Fenerbahçe ile Beşiktaş, 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında ise 127 kez karşı karşıya geldi. Ligde geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe 47, Beşiktaş 39 galibiyet aldı. Bu iki takım arasındaki 41 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin ligdeki 144 golüne, siyah-beyazlılar 141 golle yanıt verdi.
SON MAÇTA FENERBAHÇE GALİP GELDİ Beşiktaş ile Fenerbahçe rekabetindeki son maçı sarı-lacivertli ekip kazandı. Sezonun ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi. Sarı-lacivertlilerin gollerini Max Kruse, Ozan Tufan ve Vedat Muriqi kaydederken, Beşiktaş'ın tek golünü Atiba Hutchinson attı.
BEŞİKTAŞ, SON 25 MAÇTA 4 KEZ KAZANABİLDİ Beşiktaş, yarın konuk edeceği Fenerbahçe karşısında son maçlarda kazanmakta zorlanıyor. Siyah-beyazlı takım, rakibiyle oynadığı son 25 derbiden sadece 4'ünü galibiyetle tamamlayabildi. Fenerbahçe bu dönemde 12 kez kazandı. Söz konusu periyotta iki takım arasındaki 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Karşılaşma öncesi takımların nasıl bir 11 ile sahada olacağı da merak konusu. İşte
Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri...