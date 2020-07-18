Haberler Galeri Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde 11'ler netleşti! Ömer Faruk Beyaz...

Süper Lig'de sezonun son derbisi için geri sayım başladı. İki ezeli rakip Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını Vodafone Park'ta paylaşacak. Dev maç öncesinde iki takımın 11'i de netleşti. Fenerbahçeli taraftarların en çok merak ettiği 'Ömer Faruk Beyaz oynayacak mı?' sorusu da yanıtını buldu. İşte detaylar...