Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde 11'ler netleşti! Ömer Faruk Beyaz...

- derbisinde 11'ler netleşti! ...

Süper Lig'de sezonun son derbisi için geri sayım başladı. İki ezeli rakip Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını Vodafone Park'ta paylaşacak. Dev maç öncesinde iki takımın 11'i de netleşti. Fenerbahçeli taraftarların en çok merak ettiği 'Ömer Faruk Beyaz oynayacak mı?' sorusu da yanıtını buldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.07.2020 13:17 Güncelleme Tarihi: 18.07.2020 13:17
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde 11'ler netleşti! Ömer Faruk Beyaz...

ile , yarın yapacakları maçıyla 351. kez karşı karşıya gelecek. 'ta saat 21.00'de oynanacak sezonun son derbi maçında sahaya çıkacak Beşiktaş ile Fenerbahçe, tarihlerinde daha önce 350 kez karşılaştı.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde 11'ler netleşti! Ömer Faruk Beyaz...

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te 'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 96 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet ve gol sayısı bakımından önde bulunuyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde 11'ler netleşti! Ömer Faruk Beyaz...

Geride kalan maçlarda 133, 124 galibiyet aldı, 93 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Rekabette Fenerbahçe'nin 485 golüne, Beşiktaş 441 golle karşılık verdi.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde 11'ler netleşti! Ömer Faruk Beyaz...

LİG MAÇLARI
ile , 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında ise 127 kez karşı karşıya geldi. Ligde geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe 47, Beşiktaş 39 galibiyet aldı. Bu iki takım arasındaki 41 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin ligdeki 144 golüne, siyah-beyazlılar 141 golle yanıt verdi.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde 11'ler netleşti! Ömer Faruk Beyaz...

SON MAÇTA FENERBAHÇE GALİP GELDİ
ile rekabetindeki son maçı sarı-lacivertli ekip kazandı. Sezonun ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi. Sarı-lacivertlilerin gollerini Max Kruse, ve Vedat Muriqi kaydederken, Beşiktaş'ın tek golünü attı.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde 11'ler netleşti! Ömer Faruk Beyaz...

BEŞİKTAŞ, SON 25 MAÇTA 4 KEZ KAZANABİLDİ
, yarın konuk edeceği karşısında son maçlarda kazanmakta zorlanıyor. Siyah-beyazlı takım, rakibiyle oynadığı son 25 derbiden sadece 4'ünü galibiyetle tamamlayabildi. Fenerbahçe bu dönemde 12 kez kazandı. Söz konusu periyotta iki takım arasındaki 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde 11'ler netleşti! Ömer Faruk Beyaz...

Karşılaşma öncesi takımların nasıl bir 11 ile sahada olacağı da merak konusu. İşte - derbisinin muhtemel 11'leri...

SON DAKİKA