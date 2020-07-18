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Galeri Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde gözler onların üzerinde
Süper Lig'in 33. haftasında Vodafone Park'ta Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Siyah-beyazlılar ligi 3'üncü bitirmenin planlarını yaparken, sarı-lacivertliler Avrupa kupalarına katılmak için mücadele ediyor. Her iki takımda sahada mutlak galibiyet için çıkacak. Dev derbide ise gözler Burak Yılmaz ve Vedat Muriqi'de olacak. Peki, veriler ortaya konulduğunda Vedat Muriqi ve Burak Yılmaz'ın derbi istatistikleri nasıl? İşte siyah beyazlıları tedirgin eden gerçek ve detaylar...
Giriş Tarihi: 18.07.2020
19:08
Güncelleme Tarihi: 18.07.2020
19:09
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Beşiktaş'ın tecrübeli santrforu Burak Yılmaz, bu sezon 24 maçta 13 kez rakip fileleri havalandırdı. Sarı-lacivertli takıma sezon başında transfer olan Muriqi ise görev aldığı 31 lig maçında 15 kez gol sevinci yaşadı.
BURAK GOLLE DÖNMEK İSTİYOR
Beşiktaş'ın derbideki en önemli oyuncularından biri olacak Burak Yılmaz, gollerine derbiyle dönmek istiyor. Ligde oynadığı son iki karşılaşma olan Hes Kablo Kayserispor ve Kasımpaşa müsabakalarında gol atamayan Burak, BtcTurk Yeni Malatyaspor'a karşı ise forma giyememişti.
Ligde oynadığı 24 maçta 13 kez fileleri havalandıran Burak, forma giymesi ve gol atması durumunda bu sevinci 2 maçın ardından yeniden yaşayacak.
BU SEZON DERBİLERDE GOLÜ YOK Burak Yılmaz, bu sezon derbi mücadelelerinde gol atma başarısı gösteremedi. Tecrübeli futbolcu, bu sezon takımının rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı 3 derbi karşılaşmasının 2'sinde forma giydi.
Bu sezon
Beşiktaş'ın ilk derbisi olan ve Galatasaray'ı 1-0 yendikleri mücadeleyi kaçıran Burak, diğer 2 karşılaşmada ise oynamasına rağmen gol sevinci yaşamadı. Beşiktaş, söz konusu bu 2 müsabakada Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-1 yenilirken, yine deplasmanda Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı.
BEŞİKTAŞ'TAKİ DERBİ ŞANSSIZLIĞINI KIRDI
Kariyerinde
Beşiktaş'ın yanı sıra Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'da da oynayan Burak Yılmaz, siyah-beyazlı formayla derbilerde yaşadığı şansızlığı geçen sezon kırmıştı. Siyah-beyazlı takımda daha önce 2006-2007 sezonu ve 2007-2008 sezonunun ilk yarısı olmak üzere 1,5 sezon oynama fırsatı bulan Burak Yılmaz, geçen sezonun 23. haftasında Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada gol sevinci yaşamayı başardı.