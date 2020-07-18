Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde gözler onların üzerinde

- derbisinde gözler onların üzerinde

Süper Lig'in 33. haftasında Vodafone Park'ta Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Siyah-beyazlılar ligi 3'üncü bitirmenin planlarını yaparken, sarı-lacivertliler Avrupa kupalarına katılmak için mücadele ediyor. Her iki takımda sahada mutlak galibiyet için çıkacak. Dev derbide ise gözler Burak Yılmaz ve Vedat Muriqi'de olacak. Peki, veriler ortaya konulduğunda Vedat Muriqi ve Burak Yılmaz'ın derbi istatistikleri nasıl? İşte siyah beyazlıları tedirgin eden gerçek ve detaylar...

Giriş Tarihi: 18.07.2020 19:08 Güncelleme Tarihi: 18.07.2020 19:09
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde gözler onların üzerinde

'in 33. haftasındaki derbi maçta karşı karşıya gelecek ile 'de gözler golcü oyuncular ile 'nin üzerinde olacak.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde gözler onların üzerinde

'ın tecrübeli santrforu , bu sezon 24 maçta 13 kez rakip fileleri havalandırdı. Sarı-lacivertli takıma sezon başında olan Muriqi ise görev aldığı 31 lig maçında 15 kez gol sevinci yaşadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde gözler onların üzerinde

BURAK GOLLE DÖNMEK İSTİYOR

'ın derbideki en önemli oyuncularından biri olacak , gollerine derbiyle dönmek istiyor. Ligde oynadığı son iki karşılaşma olan Hes Kablo Kayserispor ve Kasımpaşa müsabakalarında gol atamayan Burak, BtcTurk 'a karşı ise forma giyememişti.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde gözler onların üzerinde

Ligde oynadığı 24 maçta 13 kez fileleri havalandıran Burak, forma giymesi ve gol atması durumunda bu sevinci 2 maçın ardından yeniden yaşayacak.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde gözler onların üzerinde

BU SEZON DERBİLERDE GOLÜ YOK
, bu sezon derbi mücadelelerinde gol atma başarısı gösteremedi. Tecrübeli futbolcu, bu sezon takımının rakipleri ve ile oynadığı 3 derbi karşılaşmasının 2'sinde forma giydi.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde gözler onların üzerinde

Bu sezon 'ın ilk derbisi olan ve 'ı 1-0 yendikleri mücadeleyi kaçıran Burak, diğer 2 karşılaşmada ise oynamasına rağmen gol sevinci yaşamadı. Beşiktaş, söz konusu bu 2 müsabakada 'ye deplasmanda 3-1 yenilirken, yine deplasmanda Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde gözler onların üzerinde

BEŞİKTAŞ'TAKİ DERBİ ŞANSSIZLIĞINI KIRDI

Kariyerinde 'ın yanı sıra , ve Trabzonspor'da da oynayan , siyah-beyazlı formayla derbilerde yaşadığı şansızlığı geçen sezon kırmıştı. Siyah-beyazlı takımda daha önce 2006-2007 sezonu ve 2007-2008 sezonunun ilk yarısı olmak üzere 1,5 sezon oynama fırsatı bulan Burak Yılmaz, geçen sezonun 23. haftasında Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada gol sevinci yaşamayı başardı.

SON DAKİKA