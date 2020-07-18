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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde gözler onların üzerinde

Süper Lig'in 33. haftasında Vodafone Park'ta Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Siyah-beyazlılar ligi 3'üncü bitirmenin planlarını yaparken, sarı-lacivertliler Avrupa kupalarına katılmak için mücadele ediyor. Her iki takımda sahada mutlak galibiyet için çıkacak. Dev derbide ise gözler Burak Yılmaz ve Vedat Muriqi'de olacak. Peki, veriler ortaya konulduğunda Vedat Muriqi ve Burak Yılmaz'ın derbi istatistikleri nasıl? İşte siyah beyazlıları tedirgin eden gerçek ve detaylar...