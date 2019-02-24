Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine doğru merak edilenler

Spor Toto Süper Lig'de 23. haftanın kapanış maçında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk edecek. İşte dev derbiye ilişkin çarpıcı notlar... Süper Lig'de hem zirveyi hem de alt sıraları yakından ilgilendiren derbi mücadelesinde Fenerbahçe, Beşiktaş'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler puan kaybetmesi halinde küme düşme hattından uzaklaşamayacak, Beşiktaş ise şampiyonluk şansını mucizelere bırakacak. İşte dev maç öncesi iki ekibin öne çıkan performans değerleri: KULÜBENİN KRALI ŞENOL GÜNEŞ Geride kalan 22 haftada oyuna aldığı futbolculardan 7 gol, 2 asist çıkaran Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş bu alanda ligin de en başarılı ismi durumunda. Güneş'i 5 gol, 3 asist ile Samet Aybaba takip ederken Ersun Yanal ise, sonradan oyuna aldığı isimlerden 7 maçta sadece 1 gol, 1 asist katkısı alabildi. MAÇTA GERİYE DÜŞEN YANIYOR İki ekibin de öne çıkan ortak özelliklerinden birisi geriye düştükleri maçları çevirememeleri. Şu ana kadar Fenerbahçe 13 kez skor dezavantajına uğradığı maçlardan, 1 galibiyet, 4 beraberlik alabildi.