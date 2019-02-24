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  • Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine doğru merak edilenler

- derbisine doğru merak edilenler

Spor Toto Süper Lig'de 23. haftanın kapanış maçında , 'yi konuk edecek. İşte dev derbiye ilişkin çarpıcı notlar...

TANER KARAMAN Spor galerileri
Giriş Tarihi: 24.02.2019 10:25 Güncelleme Tarihi: 24.02.2019 10:33
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine doğru merak edilenler

Süper Lig'de hem zirveyi hem de alt sıraları yakından ilgilendiren derbi mücadelesinde , 'a konuk olacak.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine doğru merak edilenler

Sarı-lacivertliler puan kaybetmesi halinde küme düşme hattından uzaklaşamayacak, ise şampiyonluk şansını mucizelere bırakacak.

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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine doğru merak edilenler

İşte dev maç öncesi iki ekibin öne çıkan performans değerleri:

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine doğru merak edilenler

KULÜBENİN KRALI ŞENOL GÜNEŞ

Geride kalan 22 haftada oyuna aldığı futbolculardan 7 gol, 2 asist çıkaran teknik direktörü Şenol Güneş bu alanda ligin de en başarılı ismi durumunda.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine doğru merak edilenler

Güneş'i 5 gol, 3 asist ile Samet Aybaba takip ederken Ersun Yanal ise, sonradan oyuna aldığı isimlerden 7 maçta sadece 1 gol, 1 asist katkısı alabildi.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine doğru merak edilenler

MAÇTA GERİYE DÜŞEN YANIYOR

İki ekibin de öne çıkan ortak özelliklerinden birisi geriye düştükleri maçları çevirememeleri.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine doğru merak edilenler

Şu ana kadar 13 kez skor dezavantajına uğradığı maçlardan, 1 galibiyet, 4 beraberlik alabildi.

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