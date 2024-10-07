Giriş Tarihi: 07.10.2024 07:17
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024
07:17
BEŞİKTAŞ GAZİANTEP YAZAR YORUMLARI | Van Bronckhorst'a olay sözler! "Semih'e kafayı takmış! Arda Güler gibi..."
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Trendyol Süper Lig'in 8.haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Ciro Immobile ile öne geçen Kartal, Antep'in 90+5'te Maxim'le gelen golüne engel olamadı ve sahada 2 puan bıraktı. SABAH Spor yazarlarından Fatih Doğan ve Ali Gültiken maçı değerlendirirken. Murat Özbostan ise Giovanni van Bronckhorst'un Semih Kılıçsoy'u oynatmamasıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.