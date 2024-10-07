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Haberler Galeri BEŞİKTAŞ GAZİANTEP YAZAR YORUMLARI | Van Bronckhorst'a olay sözler! "Semih'e kafayı takmış! Arda Güler gibi..."
Giriş Tarihi: 07.10.2024 07:17 Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 07:17

BEŞİKTAŞ GAZİANTEP YAZAR YORUMLARI | Van Bronckhorst'a olay sözler! "Semih'e kafayı takmış! Arda Güler gibi..."

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Trendyol Süper Lig'in 8.haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Ciro Immobile ile öne geçen Kartal, Antep'in 90+5'te Maxim'le gelen golüne engel olamadı ve sahada 2 puan bıraktı. SABAH Spor yazarlarından Fatih Doğan ve Ali Gültiken maçı değerlendirirken. Murat Özbostan ise Giovanni van Bronckhorst'un Semih Kılıçsoy'u oynatmamasıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

BEŞİKTAŞ GAZİANTEP YAZAR YORUMLARI | Van Bronckhorst’a olay sözler! Semih’e kafayı takmış! Arda Güler gibi...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8.haftasında 90+5'te yediği golle Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Sabah Spor yazarları Murat Özbostan, Fatih Doğan ve Ali Gültiken, karşılaşmayı değerlendirdi. İşte o yorumlar...

BEŞİKTAŞ GAZİANTEP YAZAR YORUMLARI | Van Bronckhorst’a olay sözler! Semih’e kafayı takmış! Arda Güler gibi...

FATİH DOĞAN: RİTMİ BOZULDU

Avrupa'da ve Süper Lig'de, iki kulvarda mücadele eden takımlarımız milli araya kadar yıpratıcı bir süreçten geçtiler. Beşiktaş özelinde ise Frankfurt yenilgisi sonrası Gaziantep deplasmanında maç oynamak ayrı bir zorluk derecesine sahipti.

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BEŞİKTAŞ GAZİANTEP YAZAR YORUMLARI | Van Bronckhorst’a olay sözler! Semih’e kafayı takmış! Arda Güler gibi...

Her Avrupa maçı sonrası deplasman yolunu tutmak evinde oynayan rakiplerine göre daha az dinlenmek ya da daha çok yorulmak demek! Beşiktaş, Gaziantep deplasmanında sahaya çıktığında Frankfurt gibi genç ve dinamik bir takım karşısında yaşanan yıpranmışlığın etkisi hissedildi.

BEŞİKTAŞ GAZİANTEP YAZAR YORUMLARI | Van Bronckhorst’a olay sözler! Semih’e kafayı takmış! Arda Güler gibi...

Paulista'nın 21'de sakatlanıp çıkması, İmmobile'nin kendi hikâyesini yazdığı penaltı golüne rağmen 67'de çıkması bu yorgunluğun izlerini taşıyordu. Gaziantep dakikalar ilerledikçe Beşiktaş kalesine daha çok ve net gelmeye başladı. Okereke'nin karşı karşıya yakaladığı pozisyondaki şutu Mert çıkarmasa ev sahibi aradığı gole çok daha erken ulaşabilirdi.

BEŞİKTAŞ GAZİANTEP YAZAR YORUMLARI | Van Bronckhorst’a olay sözler! Semih’e kafayı takmış! Arda Güler gibi...

Muçi'nin solda yine etkili olamadığı oyunda GİO, umarım Semih'i 11 oynatmama konusunda Montella takıntısına düşmemiştir! Beşiktaş, kanatlarında en verimli maçlarını bize göre Semih ve Rashica ile oynadı. Onlar olmayınca ya da olamayınca kanatlardan biri kırık kalıyor.

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