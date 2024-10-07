BEŞİKTAŞ GAZİANTEP YAZAR YORUMLARI | Van Bronckhorst'a olay sözler! "Semih'e kafayı takmış! Arda Güler gibi..."

Her Avrupa maçı sonrası deplasman yolunu tutmak evinde oynayan rakiplerine göre daha az dinlenmek ya da daha çok yorulmak demek! Beşiktaş, Gaziantep deplasmanında sahaya çıktığında Frankfurt gibi genç ve dinamik bir takım karşısında yaşanan yıpranmışlığın etkisi hissedildi.