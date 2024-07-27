BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ hazırlık maçı hangi kanalda? Beşiktaş Gençlerbirliği maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak?

Giriş Tarihi: 27.07.2024 10:46
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024
10:46
Beşiktaş hazırlık maçında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Yeni transferleriyle sezona bomba gibi giriş yapmak isteyen Beşiktaş Süper Kupa maçı öncesi hazırlık maçlarına çıkmaya devam ediyor. Gençlerbirliği ile yapılacak hazırlık maçında yeni transferler, İmmobile, Paulista, Rafa Silva, Can Keleş gibi oyuncuların süre alması bekleniyor. Peki, Beşiktaş Gençlerbirliği hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, ne zaman, saat kaçta? İşte Beşiktaş Gençlerbirliği maçı canlı yayın kanalı