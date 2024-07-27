BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ hazırlık maçı hangi kanalda? Beşiktaş Gençlerbirliği maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak?

Beşiktaş Gençlerbirliği hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman soruları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Avusturya kampı dönüşü ilk hazırlık maçını Bandırmaspor'la yapan Beşiktaş bugün ise Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Peki, Beşiktaş Gençlerbirliği hazırlık maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte Beşiktaş Gençlerbirliği yayın kanalı