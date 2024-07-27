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Giriş Tarihi: 27.07.2024 10:46 Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 10:46

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ hazırlık maçı hangi kanalda? Beşiktaş Gençlerbirliği maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak?

Beşiktaş hazırlık maçında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Yeni transferleriyle sezona bomba gibi giriş yapmak isteyen Beşiktaş Süper Kupa maçı öncesi hazırlık maçlarına çıkmaya devam ediyor. Gençlerbirliği ile yapılacak hazırlık maçında yeni transferler, İmmobile, Paulista, Rafa Silva, Can Keleş gibi oyuncuların süre alması bekleniyor. Peki, Beşiktaş Gençlerbirliği hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, ne zaman, saat kaçta? İşte Beşiktaş Gençlerbirliği maçı canlı yayın kanalı

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ hazırlık maçı hangi kanalda? Beşiktaş Gençlerbirliği maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak?

Beşiktaş Gençlerbirliği hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman soruları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Avusturya kampı dönüşü ilk hazırlık maçını Bandırmaspor'la yapan Beşiktaş bugün ise Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Peki, Beşiktaş Gençlerbirliği hazırlık maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte Beşiktaş Gençlerbirliği yayın kanalı

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ hazırlık maçı hangi kanalda? Beşiktaş Gençlerbirliği maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak?

BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş, Avusturya dönüşü ikinci hazırlık maçında Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşıyor. Beşiktaş - Gençlerbirliği mücadelesi Kocaeli Yıldız Entegre Stadyumu'nda 27 Temmuz cumartesi saat 20.00'da başlayacak. Mücadele TV8,5 ve Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ hazırlık maçı hangi kanalda? Beşiktaş Gençlerbirliği maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak?

BANDIRMASPOR İLE GOLSÜZ RANDEVU

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan maça siyah-beyazlı ekip, Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, Serkan Emrecan Terzi, Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan, Ernest Muçi, Can Keleş, Jackson Muleka ve Ciro Immobile ilk 11'iyle başladı.

İki takımın da atakları golü getirmedi ve mücadele 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ hazırlık maçı hangi kanalda? Beşiktaş Gençlerbirliği maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak?

SON HAZIRLIK MAÇINDA RAKİP SAKARYASPOR

2024-2025 sezonu hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, son hazırlık maçını İstanbul'da Sakaryaspor karşısında oynayacak.

3 Ağustos'ta oynanacak Süper Kupa maçına kadar hazır olmak isteyen Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri'nde Sakaryaspor'u 30 Temmuz Salı günü saat 18.00'da ağırlayacak.

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ hazırlık maçı hangi kanalda? Beşiktaş Gençlerbirliği maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak?

BEŞİKTAŞ'IN MAÇ PROGRAMI BELLİ OLDU

30 Temmuz Salı Beşiktaş - Sakaryaspor

3 Ağustos Cumartesi Galatasaray - Beşiktaş

11 Ağustos Pazar Samsunspor – Beşiktaş

18 Ağustos Pazar Beşiktaş – Antalyaspor

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