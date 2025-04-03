BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇI CANLI YAYIN | Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?

Beşiktaş ile Göztepe, Türkiye Kupası'nda 11. kez karşı karşıya geliyor. Taraftar arasında daha önce oynanan 10 maçın 4'ünü siyah beyazlı ekip kazandı. İki takım da mücadele için tüm hazırlıklarını tamamlarken kadrolarda yer alan eksiklikler dikkat çekti. Beşiktaş'ta iki oyuncu, kupada formasından uzak kalacak. Peki, Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?