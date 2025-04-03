Giriş Tarihi: 03.04.2025 19:01
Güncelleme Tarihi: 03.04.2025
19:05
BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇI CANLI YAYIN | Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bugün Göztepe'yi konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Siyah beyazlı ekip Ziraat Türkiye Kupası'nda grubunda 9 puan toplayarak lider tamamladı. Şimdi ise Göztepe'yi de mağlup ederek yarı finale yükselmek istiyor. Peki, Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Beşiktaş Göztepe maçı canlı izle linki...