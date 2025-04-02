BJK-GÖZTEPE MAÇI CANLI YAYIN BİLGİSİ: Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ'TA HEDEF ÇİFTE KUPA

Tek maç eleme usulüne göre gerçekleşecek kritik karşılaşmada, Beşiktaş taraftarının desteğiyle sahaya çıkacak. Teknik direktör Fernando Santos ve ekibi, bu sezon hem ligde hem de kupada elde ettikleri başarılı performansı sürdürerek çifte kupa hedefine emin adımlarla ilerlemek istiyor. Taraftarın yoğun ilgisiyle atmosferin doruğa çıkması bekleniyor.