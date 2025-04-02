Giriş Tarihi: 02.04.2025 12:23
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025
12:23
BJK-GÖZTEPE MAÇI CANLI YAYIN BİLGİSİ: Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Turun kritik eşleşmelerden biri Beşiktaş ile Göztepe arasında gerçekleşecek. Siyah-Beyazlı ekip, evinde Göztepe'yi konuk ederken, yarı finale yükselmek için sahaya çıkacak. İzmir temsilcisi ise güçlü rakibine karşı sürpriz yapmayı hedefliyor. Peki, Beşiktaş – Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?