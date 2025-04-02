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Haberler Galeri BJK-GÖZTEPE MAÇI CANLI YAYIN BİLGİSİ: Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 02.04.2025 12:23 Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 12:23

BJK-GÖZTEPE MAÇI CANLI YAYIN BİLGİSİ: Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Turun kritik eşleşmelerden biri Beşiktaş ile Göztepe arasında gerçekleşecek. Siyah-Beyazlı ekip, evinde Göztepe'yi konuk ederken, yarı finale yükselmek için sahaya çıkacak. İzmir temsilcisi ise güçlü rakibine karşı sürpriz yapmayı hedefliyor. Peki, Beşiktaş – Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

BJK-GÖZTEPE MAÇI CANLI YAYIN BİLGİSİ: Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
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BJK-GÖZTEPE MAÇI CANLI YAYIN BİLGİSİ: Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Göztepe'yi konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma 3 Nisan 2025, Perşembe günü 20.30'da başlayacak.

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BJK-GÖZTEPE MAÇI CANLI YAYIN BİLGİSİ: Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
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BJK-GÖZTEPE MAÇI CANLI YAYIN BİLGİSİ: Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ'TA HEDEF ÇİFTE KUPA

Tek maç eleme usulüne göre gerçekleşecek kritik karşılaşmada, Beşiktaş taraftarının desteğiyle sahaya çıkacak. Teknik direktör Fernando Santos ve ekibi, bu sezon hem ligde hem de kupada elde ettikleri başarılı performansı sürdürerek çifte kupa hedefine emin adımlarla ilerlemek istiyor. Taraftarın yoğun ilgisiyle atmosferin doruğa çıkması bekleniyor.

BJK-GÖZTEPE MAÇI CANLI YAYIN BİLGİSİ: Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

KUPADA TEK MAÇ: KAYBEDEN ELENECEK
Ziraat Türkiye Kupası'nın bu aşamasında uygulanan tek maç eleme sistemi, heyecanı ikiye katlıyor. Kazanan taraf doğrudan yarı finale yükselecek. Beraberlik durumunda uzatma ve gerekirse penaltı atışları ile tur atlayan takım belirlenecek.