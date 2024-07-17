Beşiktaş hazırlık maçı canlı izle | Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 17.07.2024 14:01
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024
14:01
Beşiktaş - Shakhtar Donetsk hazırlık maçı gündemde. Slovenya kampında hazılrık yapan siyah beyazlı ekip sezonun son hazırlık maçına Grazer AK ile çıkmıştı. Şimdi ise gözler sıadaki karşılaşma olan Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk karşılaşmasına çevrildi. Futbolseverler ise karşılaşmanın ekranlara geleceği kanalı ve başlangıç saatini araştırıyor. Peki, Beşiktaş - Shakhtar Donetsk hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı canlı izle!