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Haberler Galeri Beşiktaş hazırlık maçı canlı izle | Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 17.07.2024 14:01 Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 14:01

Beşiktaş hazırlık maçı canlı izle | Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş - Shakhtar Donetsk hazırlık maçı gündemde. Slovenya kampında hazılrık yapan siyah beyazlı ekip sezonun son hazırlık maçına Grazer AK ile çıkmıştı. Şimdi ise gözler sıadaki karşılaşma olan Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk karşılaşmasına çevrildi. Futbolseverler ise karşılaşmanın ekranlara geleceği kanalı ve başlangıç saatini araştırıyor. Peki, Beşiktaş - Shakhtar Donetsk hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı canlı izle!

Beşiktaş hazırlık maçı canlı izle | Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Giovanni van Bronckhorst, yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Beşiktaş'ın Dinamo Zagreb ile oynayacağı hazırlık maçı olumsuz hava koşulları sebebiyle ertelenmişti. Bu noktada ise gözler Beşiktaş - Shakhtar Donetsk karşılaşmasına çevrildi. İşte, Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı canlı izle!

Beşiktaş hazırlık maçı canlı izle | Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Shakhtar Donetsk takımıyla karşı karşıya geliyor. Mücadele Z'dežele Stadyumu'nda oynanırken karşılaşma bugün ( 17 Temmuz) saat 19.30'da başlayacak.

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Beşiktaş hazırlık maçı canlı izle | Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada " Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'nın Maribor kentinde sürdüren Futbol A Takımımız, 17 Temmuz Çarşamba günü TSİ 19.30'da Z'dežele Stadyumu'nda FC Shakhtar Donetsk ile 20 Temmuz Cumartesi günü TSİ 19.00'da Wildon Stadyumu'nda Grazer AK ile karşılaşacak.İki müsabaka da taraftarlara kapalı olarak oynanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş hazırlık maçı canlı izle | Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - SHAKHTAR DONETSK MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş'ta hazırlık maçında gözler milli takımdan dönen Semih Kılıçsoy ve yeni transfer İmmobile'de olacak.Kampa katılan oyuncuların Van Bronckhorst'un süre vermesi beklenirken gözler mücadelenin yayıncı kuruluşuna çevrildi. Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı Exxen üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş hazırlık maçı canlı izle | Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ'IN MAÇ PROGRAMI

  • 20 Temmuz Cumartesi: Grazer AK - Beşiktaş
  • 3 Ağustos Cumartesi: Galatasaray - Beşiktaş
  • 11 Ağustos Pazar Samsunspor - Beşiktaş
  • 18 Ağustos Pazar Beşiktaş - Antalyaspor
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