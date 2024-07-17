Beşiktaş hazırlık maçı canlı izle | Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada " Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'nın Maribor kentinde sürdüren Futbol A Takımımız, 17 Temmuz Çarşamba günü TSİ 19.30'da Z'dežele Stadyumu'nda FC Shakhtar Donetsk ile 20 Temmuz Cumartesi günü TSİ 19.00'da Wildon Stadyumu'nda Grazer AK ile karşılaşacak.İki müsabaka da taraftarlara kapalı olarak oynanacaktır." ifadeleri kullanıldı.