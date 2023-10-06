Beşiktaş İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Süper Lig 8. hafta Beşiktaş İstanbulspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11’ler

Beşiktaş'ta Şenol Güneş istifası ardından ilk karşılaşma İstanbulspor ile olacak. Beşiktaş İstanbulspor maçı için Burak Yılmaz'ın teknik yönetimde olması bekleniyor. Avrupa sahasında aldığı yenilgi ve taraftarın büyük tepkisi ardından siyah beyazlı ekibin performansı merakla bekleniyor. Süper Lig 8. Hafta mücadelesi Beşiktaş İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak soruları yanıt arıyor. Lugano maçı ardından muhtemel 11 kararı oldukça kritik olacak. Peki, Beşiktaş İstanbulspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, karşılaşmaya dair merak edilenler…