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Haberler Galeri Beşiktaş İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Süper Lig 8. hafta Beşiktaş İstanbulspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler
Giriş Tarihi: 06.10.2023 22:47 Güncelleme Tarihi: 07.10.2023 07:56

Beşiktaş İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Süper Lig 8. hafta Beşiktaş İstanbulspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler

Beşiktaş'ta Şenol Güneş istifası ardından ilk karşılaşma İstanbulspor ile olacak. Beşiktaş İstanbulspor maçı için Burak Yılmaz'ın teknik yönetimde olması bekleniyor. Avrupa sahasında aldığı yenilgi ve taraftarın büyük tepkisi ardından siyah beyazlı ekibin performansı merakla bekleniyor. Süper Lig 8. Hafta mücadelesi Beşiktaş İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak soruları yanıt arıyor. Lugano maçı ardından muhtemel 11 kararı oldukça kritik olacak. Peki, Beşiktaş İstanbulspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, karşılaşmaya dair merak edilenler…

Beşiktaş İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Süper Lig 8. hafta Beşiktaş İstanbulspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11’ler

Beşiktaş İstanbulspor maçı canlı yayın ile takip edilecek. Lugano maçı ardından yeniden evinde mücadeleye çıkacak Kara Kartal moral depolamak istiyor. Süper Lig puan durumunda 4. sırada yer alan takım Burak Yılmaz ile sahaya çıkacak. ''Beşiktaş İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta?'' soruları yanıt arıyor. Yeni karşılaşmada taraftarın tepkisi de merak edilenler arasında. Peki, Beşiktaş İstanbulspor maçı hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler...

Beşiktaş İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Süper Lig 8. hafta Beşiktaş İstanbulspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11’ler

BEŞİKTAŞ İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig 8. hafta karşılaşması Beşiktaş İstanbulspor maçı 8 Ekim Pazar günü oynanacak. Heyecanlı mücadele siyah beyazlıların evinde saat 16.00'da başlayacak.

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Beşiktaş İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Süper Lig 8. hafta Beşiktaş İstanbulspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11’ler

BEŞİKTAŞ İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik karşılaşma Bein Sports 1 ekranlarından takip edilecek.

Beşiktaş İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Süper Lig 8. hafta Beşiktaş İstanbulspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11’ler

ŞENOL GÜNEŞ İSTİFA ETTİ!

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın başına geçen tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş bu sabah antrenmana çıkmadı ve ardından oyuncular ile vedalaşarak kulüpten istifa etti.

İstifanın ardınan olağanüsü kongre kararı alındı.

Beşiktaş İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Süper Lig 8. hafta Beşiktaş İstanbulspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11’ler

BEŞİKTAŞ'TA OLAĞAN ÜSTÜ KONGRE NE ZAMAN?

Beşiktaş olağanüstü toplantısı ile ilgili yönetimden kara geldi:

"Yönetim Kurulumuz, en geç aralık ayının başında olmak üzere Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı düzenleme kararı almıştır. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın hangi tarihte gerçekleştirileceği önümüzdeki hafta düzenlenecek basın toplantısında ilan edilecektir. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

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