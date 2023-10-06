Beşiktaş İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Süper Lig 8. hafta Beşiktaş İstanbulspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11’ler

Beşiktaş İstanbulspor maçı canlı yayın ile takip edilecek. Lugano maçı ardından yeniden evinde mücadeleye çıkacak Kara Kartal moral depolamak istiyor. Süper Lig puan durumunda 4. sırada yer alan takım Burak Yılmaz ile sahaya çıkacak. ''Beşiktaş İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta?'' soruları yanıt arıyor. Yeni karşılaşmada taraftarın tepkisi de merak edilenler arasında. Peki, Beşiktaş İstanbulspor maçı hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler...