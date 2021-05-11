Beşiktaş Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Süper Lig 41. hafta Beşiktaş Karagümrük maçı hangi kanalda?

Süper Lig'in 41. Hafta maçları kapsamında ligin zirvesinde yer alan Beşiktaş, Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. 40. Haftada deplasmanda oynadığı Galatasaray derbisinde 2 farklı mağlubiyet alarak şampiyonluk yolunda kan kaybeden siyah-beyazlı takım, yaşadığı kaybı Karagümrük maçında telafi etmeyi hedefliyor. Ligin son haftalarında yer aldığımız şu günlerde ilk 3 sırada yer alan Fenerbahçe ve Galatasaray'la şampiyonluk mücadelesi içerisinde yer alan Beşiktaş, sahadan mutlak galibiyetle ayrılmak ve 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Diğer yandan kritik mücadeleyi izlemek ve Süper Lig şampiyonluk yarışının heyecanına ortak olmak isteyen futbolseverler Beşiktaş Karagümrük maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorularına yoğun şekilde yanıt aramayı sürdürüyor. Merak edilen Beşiktaş Karagümrük maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorularının yanıtları ve maçın tüm detayları.