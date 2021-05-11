Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Beşiktaş Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Süper Lig 41. hafta Beşiktaş Karagümrük maçı hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 11.05.2021 01:02 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 07:14

maçı ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? 41. hafta maçı hangi kanalda?

'in 41. Hafta maçları kapsamında ligin zirvesinde yer alan , ile karşı karşıya gelecek. 40. Haftada deplasmanda oynadığı derbisinde 2 farklı mağlubiyet alarak şampiyonluk yolunda kan kaybeden siyah-beyazlı takım, yaşadığı kaybı Karagümrük maçında telafi etmeyi hedefliyor. Ligin son haftalarında yer aldığımız şu günlerde ilk 3 sırada yer alan ve Galatasaray'la şampiyonluk mücadelesi içerisinde yer alan Beşiktaş, sahadan mutlak galibiyetle ayrılmak ve 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Diğer yandan kritik mücadeleyi izlemek ve Süper Lig şampiyonluk yarışının heyecanına ortak olmak isteyen futbolseverler maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorularına yoğun şekilde yanıt aramayı sürdürüyor. Merak edilen hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorularının yanıtları ve maçın tüm detayları.

Beşiktaş Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Süper Lig 41. hafta Beşiktaş Karagümrük maçı hangi kanalda?

Spor Toto 'de zirvede yer alan , 41. Haftada ile kritik bir maça çıkmaya hazırlanıyor. Son 5 maçında sadece 'a mağlup olan 'ın öğrencileri, sahasında oynayacağı Karagümrük maçından galip ayrılmak ve şampiyonluğa uzanan yolda elini güçlendirmek istiyor. Öte yandan kritik mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorularına yoğun olarak yanıt aramayı sürdürüyor.

Beşiktaş Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Süper Lig 41. hafta Beşiktaş Karagümrük maçı hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

41. Hafta maçı canlı yayın kanalı ve başlama saatine ilişkin tüm detaylar şöyle;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Beşiktaş Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Süper Lig 41. hafta Beşiktaş Karagümrük maçı hangi kanalda?
  • Spor Toto Süper Lig Beşiktaş Karagümrük mücadelesi 11 Mayıs 2021 Salı (bugün) saat 20.30'da başlayacak. Vodafone Park Stadyumu, İstanbul'da oynanacak olan karşılaşma, beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.
Beşiktaş Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Süper Lig 41. hafta Beşiktaş Karagümrük maçı hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ, FATİH KARAGÜMRÜK MAÇININ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

'in 41. haftasında yarın Fatih 'ü ağırlayacak , hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Süper Lig 41. hafta Beşiktaş Karagümrük maçı hangi kanalda?

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör yönetimindeki antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretrching çalışması ile başladı.

SON DAKİKA