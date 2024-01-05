BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE | beIN SPORTS 1 canlı maç izle ekranı ile Beşiktaş Kasımpaşa maçı canlı yayın izle linki BURADA

Beşiktaş Kasımpaşa maçı canlı izle linki için arama motorları çalıştırılıyor. Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa, bu akşam kozlarını paylaşacak. Ligde 29 puanla 5. sırada yer alan Kara Kartal, bu maçı kazanarak seri yakalamanın hesaplarını yapıyor. 23 puanla 9. Sırada bulunan Kasımpaşa ise 3 puanı almanın peşinde. Heyecan dolu müsabakayı Arda Kardeşler yönetecek. Futbolseverlerin ''Beşiktaş Kasımpaşa maçı canlı izle'' araştırmaları hız kazandı. BJK maçı canlı yayın şifresiz olarak beIN Sports 1 ekranında olacak. İşte, beIN Sports 1 canlı izle ekranı ile Trendyol Süper Lig Beşiktaş Kasımpaşa maçı canlı yayın izle ekranı... BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK? Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş, ligin 19. haftasında Beşiktaş, evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Siyah-Beyazlılar 2024'ün ilk resmi sınavında yine U-19 Takımı Sorumlusu Serdar Topraktepe yönetiminde sahaya çıkacak. İşte Beşiktaş Kasımpaşa maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saat bilgileri şöyle; BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA? Beşiktaş Kasımpaşa maçı, 5 Ocak 2024 Cuma günü yani bu akşam Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA? Beşiktaş Kasımpaşa maçı, beIN Sports 1 ekranından canlı olarak yayınlanacak. Müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Süleyman Özay yapacak. İŞTE BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LER BEŞİKTAŞ: Mert, Onur, Necip, Emrecan, Bakhtiyor, Amir, Salih, Gedson, Rashica, Muleka, Cenk KASIMPAŞA: Gianniotis, Winck, Taylan, Sadık, Yasin, Gökhan, Aytaç, Fall, Hajradinovic, Ngoy, Costa. BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE Aşağıda yer alan linkle mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz. https://beinsports.com.tr/ BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK Kartal özellikle savunmada büyük sorun yaşıyor. Siyah-Beyazlılarda Omar Colley, Daniel Amartey ve Arthur Masuaku; Afrika Uluslar Kupası'na giderken Eric Bailly ise takımdan ayrılmıştı. Bu oyuncuların yanı sıra Umut Meraş da sakatlık nedeniyle görev alamayacak. Karşılaşma öncesi tedavisi tamamlanan Necip Uysal, ilk 11'de yer alacak ancak Tayyip Talha Sanuç maç eksiği nedeniyle hazır değil. Bu akşamki mücadelede stoperde Necip Uysal'ın yanında Bakhtiyor Zaynutdinov'un, sol bekte ise Emrecan Terzi'nin görev alması bekleniyor.