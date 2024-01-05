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Haberler Galeri BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE | beIN SPORTS 1 canlı maç izle ekranı ile Beşiktaş Kasımpaşa maçı canlı yayın izle linki BURADA
Giriş Tarihi: 05.01.2024 18:30 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 18:30

BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE | beIN SPORTS 1 canlı maç izle ekranı ile Beşiktaş Kasımpaşa maçı canlı yayın izle linki BURADA

Beşiktaş Kasımpaşa maçı canlı izle ekranı araştırmaları başladı. Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren siyah beyazlı ekip, seyircisi önünde oynayacağı maçtan galibiyet ile ayrılmak istiyor. Sami Uğurlu yönetimindeki Kasımpaşa'da ise tek hedef deplasman galibiyeti. Karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler ''Beşiktaş Kasımpaşa maçı canlı izle'' araştırmasına çıktı. BJK maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. İşte, beIN SPORTS 1 canlı izle ekranı ile Beşiktaş Kasımpaşa maçı canlı yayın izle linki ve tüm detaylar.

BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE | beIN SPORTS 1 canlı izle ekranı ile Trendyol Süper Lig Beşiktaş Kasımpaşa maçı canlı yayın izle

Beşiktaş Kasımpaşa maçı canlı izle linki için arama motorları çalıştırılıyor. Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa, bu akşam kozlarını paylaşacak. Ligde 29 puanla 5. sırada yer alan Kara Kartal, bu maçı kazanarak seri yakalamanın hesaplarını yapıyor. 23 puanla 9. Sırada bulunan Kasımpaşa ise 3 puanı almanın peşinde. Heyecan dolu müsabakayı Arda Kardeşler yönetecek. Futbolseverlerin ''Beşiktaş Kasımpaşa maçı canlı izle'' araştırmaları hız kazandı. BJK maçı canlı yayın şifresiz olarak beIN Sports 1 ekranında olacak. İşte, beIN Sports 1 canlı izle ekranı ile Trendyol Süper Lig Beşiktaş Kasımpaşa maçı canlı yayın izle ekranı…

BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE | beIN SPORTS 1 canlı izle ekranı ile Trendyol Süper Lig Beşiktaş Kasımpaşa maçı canlı yayın izle

BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş, ligin 19. haftasında Beşiktaş, evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.

Siyah-Beyazlılar 2024'ün ilk resmi sınavında yine U-19 Takımı Sorumlusu Serdar Topraktepe yönetiminde sahaya çıkacak.

İşte Beşiktaş Kasımpaşa maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saat bilgileri şöyle;

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BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE | beIN SPORTS 1 canlı izle ekranı ile Trendyol Süper Lig Beşiktaş Kasımpaşa maçı canlı yayın izle

BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Kasımpaşa maçı, 5 Ocak 2024 Cuma günü yani bu akşam Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

Karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE | beIN SPORTS 1 canlı izle ekranı ile Trendyol Süper Lig Beşiktaş Kasımpaşa maçı canlı yayın izle

BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Kasımpaşa maçı, beIN Sports 1 ekranından canlı olarak yayınlanacak.

Müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Süleyman Özay yapacak.

BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE | beIN SPORTS 1 canlı izle ekranı ile Trendyol Süper Lig Beşiktaş Kasımpaşa maçı canlı yayın izle

İŞTE BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: Mert, Onur, Necip, Emrecan, Bakhtiyor, Amir, Salih, Gedson, Rashica, Muleka, Cenk

KASIMPAŞA: Gianniotis, Winck, Taylan, Sadık, Yasin, Gökhan, Aytaç, Fall, Hajradinovic, Ngoy, Costa.

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