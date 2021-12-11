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Giriş Tarihi: 11.12.2021 22:42 Güncelleme Tarihi: 11.12.2021 22:42

Beşiktaş Kayserispor maçı hangi kanalda? Süper Lig Beşiktaş Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig'in 16. Haftasında Beşiktaş, Kayserispor'u sahasında konuk ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'la yolları ayrılan siyah-beyazlı ekip, Kayserispor'la evinde oynayacağı mücadeleden galip çıkmak ve kötü gidişe dur demek istiyor. Öte yandan mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverler "Beşiktaş Kayserispor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. Merak konusu olan Beşiktaş Kayserispor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Beşiktaş Kayserispor maçı hangi kanalda? Süper Lig Beşiktaş Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş, Süper Lig 16. Haftada Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek ve keyifli anlara ortak olmak isteyenler "Beşiktaş Kayserispor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?" soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig Beşiktaş - Kayserispor maçı canlı yayın kanalı bilgileri ve tüm detaylar şöyle;

Beşiktaş Kayserispor maçı hangi kanalda? Süper Lig Beşiktaş Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig 16. Hafta Beşiktaş - Kayserispor maçı 12 Aralık 2021 Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

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Beşiktaş Kayserispor maçı hangi kanalda? Süper Lig Beşiktaş Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta?
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Beşiktaş Kayserispor maçı hangi kanalda? Süper Lig Beşiktaş Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta?
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