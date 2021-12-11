Beşiktaş Kayserispor maçı hangi kanalda? Süper Lig Beşiktaş Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig'in 16. Haftasında Beşiktaş, Kayserispor'u sahasında konuk ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'la yolları ayrılan siyah-beyazlı ekip, Kayserispor'la evinde oynayacağı mücadeleden galip çıkmak ve kötü gidişe dur demek istiyor. Öte yandan mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverler "Beşiktaş Kayserispor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. Merak konusu olan Beşiktaş Kayserispor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.