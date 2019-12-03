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  • Beşiktaş - Kayserispor maçı sonrası duygusal anlar! Abdullah Avcı...

- maçı sonrası duygusal anlar! ...

Süper Lig'in 13. haftasının kapanış maçında , 'u 4-1 yendi. Karşılaşma sonrası siyah beyazlı takımın teknik direktörü duygusal anlar yaşadı... İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 03.12.2019 07:33 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019 07:41
Beşiktaş - Kayserispor maçı sonrası duygusal anlar! Abdullah Avcı...

Süper Lig'de evinde 'u rahat geçti.

Beşiktaş - Kayserispor maçı sonrası duygusal anlar! Abdullah Avcı...

Gol yağmuru şeklinde geçen müsabakayı 4-1 kazandı.

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Beşiktaş - Kayserispor maçı sonrası duygusal anlar! Abdullah Avcı...

Siyah-beyazlı taraftarlar hem skordan hem de oyundan memnun kaldı.

Beşiktaş - Kayserispor maçı sonrası duygusal anlar! Abdullah Avcı...

Maçın son düdüğü ile Beşikaşlı taraftarlar takımını alkışlarla tebrik etti.

Beşiktaş - Kayserispor maçı sonrası duygusal anlar! Abdullah Avcı...

Müsabaka sona ermesine rağmen siyah-beyazlı taraftarlar stadı terk etmedi.

Beşiktaş - Kayserispor maçı sonrası duygusal anlar! Abdullah Avcı...

Tribünlerden 'ya destek geldi.

Beşiktaş - Kayserispor maçı sonrası duygusal anlar! Abdullah Avcı...

Beşiktaşlı futbolcular, taraftarların isteği üzerine soyunma odasına giden 'yı geri getirdi.

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