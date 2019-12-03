Beşiktaş - Kayserispor maçı sonrası duygusal anlar! Abdullah Avcı...

Süper Lig'in 13. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, Kayserispor'u 4-1 yendi. Karşılaşma sonrası siyah beyazlı takımın teknik direktörü Abdullah Avcı duygusal anlar yaşadı... İşte o anlar... Süper Lig'de Beşiktaş evinde Kayserispor'u rahat geçti. Gol yağmuru şeklinde geçen müsabakayı Beşiktaş 4-1 kazandı. Siyah-beyazlı taraftarlar hem skordan hem de oyundan memnun kaldı. Maçın son düdüğü ile Beşikaşlı taraftarlar takımını alkışlarla tebrik etti. Müsabaka sona ermesine rağmen siyah-beyazlı taraftarlar stadı terk etmedi. Tribünlerden Abdullah Avcı'ya destek geldi. Beşiktaşlı futbolcular, taraftarların isteği üzerine soyunma odasına giden Abdullah Avcı'yı geri getirdi.