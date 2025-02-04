Beşiktaş - Kırklarelispor maçı ne zaman, bugün mü, saat kaçta? ZTK Beşiktaş Kırklarelispor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor! Kupadaki yoluna kayıpsız devam etmek isteyen Beşiktaş, Kırklarelispor'a konuk olacak. Siyah-beyazlılar, taraftarının da desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Futbolseverler, bu önemli mücadelenin tarihini, saatini ve yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Beşiktaş - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair tüm bilgiler…