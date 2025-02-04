Giriş Tarihi: 04.02.2025 09:34
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025
09:34
Beşiktaş - Kırklarelispor maçı ne zaman, bugün mü, saat kaçta? ZTK Beşiktaş Kırklarelispor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda sahaya çıkıyor! Siyah-beyazlı ekip, kupa mücadelesinde Kırklarelispor ile karşılaşacak. Beşiktaş taraftarları, takımının bir üst tura yükselme hedefiyle sahaya çıkacağı bu maçın tarihini, saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?