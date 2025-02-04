Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Beşiktaş - Kırklarelispor maçı ne zaman, bugün mü, saat kaçta? ZTK Beşiktaş Kırklarelispor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Giriş Tarihi: 04.02.2025 09:34 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 09:34

Beşiktaş - Kırklarelispor maçı ne zaman, bugün mü, saat kaçta? ZTK Beşiktaş Kırklarelispor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda sahaya çıkıyor! Siyah-beyazlı ekip, kupa mücadelesinde Kırklarelispor ile karşılaşacak. Beşiktaş taraftarları, takımının bir üst tura yükselme hedefiyle sahaya çıkacağı bu maçın tarihini, saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş - Kırklarelispor maçı ne zaman, bugün mü, saat kaçta? ZTK Beşiktaş Kırklarelispor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor! Kupadaki yoluna kayıpsız devam etmek isteyen Beşiktaş, Kırklarelispor'a konuk olacak. Siyah-beyazlılar, taraftarının da desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Futbolseverler, bu önemli mücadelenin tarihini, saatini ve yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Beşiktaş - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair tüm bilgiler…

Beşiktaş - Kırklarelispor maçı ne zaman, bugün mü, saat kaçta? ZTK Beşiktaş Kırklarelispor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

İKİ TAKIM İLK KEZ RAKİP OLACAK

Beşiktaş ile Kırklarelispor, ilk kez karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı ekip, Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden yeşil-beyazlılarla ilk kez bir resmi maçta kozlarını paylaşacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Beşiktaş - Kırklarelispor maçı ne zaman, bugün mü, saat kaçta? ZTK Beşiktaş Kırklarelispor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

BEŞİKTAŞ-KIRKLARELİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş-Kırklarelispor maçı, 4 Şubat Salı günü yapılacak.

Beşiktaş ile Kırklarelispor'un Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacağı karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Karşılaşma, A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Beşiktaş - Kırklarelispor maçı ne zaman, bugün mü, saat kaçta? ZTK Beşiktaş Kırklarelispor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

KARŞILAŞMANIN STADI

Beşiktaş, Tüpraş Stadı'ndaki bakım onarım çalışmaları nedeniyle Kırklarelispor maçını evinden uzakta oynayacak.

Siyah-beyazlı kulüp, daha önce yapılan açıklamayla mücadelenin Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını duyurmuştu.

Beşiktaş - Kırklarelispor maçı ne zaman, bugün mü, saat kaçta? ZTK Beşiktaş Kırklarelispor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ

Beşiktaş'ta Kırklarelispor karşısında birçok oyuncu formasından uzak kalacak.

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Necip Uysal, Gabriel Paulista, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Terzi'nin yanı sıra tedavisi devam eden Bakhtiyor Zaynutdinov'un kupa maçında forma giymesi beklenmiyor.

Öte yandan, siyah-beyazlı takımdan ayrılmaları gündemde olan Cher Ndour ve Al Musrati'nin maç kadrosunda yer almayacağı öğrenildi.

SON DAKİKA