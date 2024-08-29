Giriş Tarihi: 29.08.2024 16:39
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024
16:39
Beşiktaş Lugano maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? BJK UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçı canlı izle ekranı!
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Lugano ile karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlılar ilk maçında rakibi Lugano ile deplasmanda 3-3 berabere kalmıştı. Beşiktaş bu noktada sahasında oynayacağı karşılaşmadan galip ayrılmak istiyor. Peki, Beşiktaş Lugano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, BJK UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçı yayın kanalı!