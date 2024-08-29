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Haberler Galeri Beşiktaş Lugano maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? BJK UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçı canlı izle ekranı!
Giriş Tarihi: 29.08.2024 16:39 Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 16:39

Beşiktaş Lugano maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? BJK UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçı canlı izle ekranı!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Lugano ile karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlılar ilk maçında rakibi Lugano ile deplasmanda 3-3 berabere kalmıştı. Beşiktaş bu noktada sahasında oynayacağı karşılaşmadan galip ayrılmak istiyor. Peki, Beşiktaş Lugano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, BJK UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçı yayın kanalı!

Beşiktaş Lugano maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? BJK UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçı canlı izle ekranı!

Beşiktaş Lugano karşılaşmasında ilk mücadele deplasmanda gerçekleşmişti ve sonuç beraberlikle son bulmuştu. Turun İstanbul ayağında siyah beyazlılar Lugano'yu konuk ediyor. Karşılaşmayı ise Romanyalı hakem Radu Petrescu yönetecek. Mücadele için heyecanlı olan futbolseverler Beşiktaş Lugano maçının yayın kanalını araştırıyor. Peki, Beşiktaş Lugano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Beşiktaş Lugano maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? BJK UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçı canlı izle ekranı!

BEŞİKTAŞ-LUGANO RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş-Lugano rövanş maçı, 29 Ağustos Perşembe günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

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Beşiktaş Lugano maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? BJK UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçı canlı izle ekranı!

BJK UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF RÖVANŞ MAÇI YAYIN KANALI

Müsabaka saat 21.00'de başlayacak. Mücadelenin S Sport ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.

Beşiktaş Lugano maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? BJK UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçı canlı izle ekranı!

BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?

Siyah-beyazlılar 1-0, 2-1, 2-0, 3-1, 3-2… gibi her türlü galibiyette adını Avrupa Ligi'ne yazdıracak.

Karşılaşmanın beraberlikle tamamlanması durumunda ise önce 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Eşitlik bozulmadığı durumda ise tur atlayacak takımı seri penaltı atışları belirleyecek.

Beşiktaş, 90 dakika sonucunda kaybetmesi durumunda Avrupa Ligi'ne veda edecek ve Konferans Ligi'nde yer alacak.

Beşiktaş Lugano maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? BJK UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçı canlı izle ekranı!
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