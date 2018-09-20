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- maçından kareler

, I Grubu maçında Norveç ekibi 'u 3-1 mağlup etti. İki takımın piyasa değerleri arasındaki uçurum ise dikkat çekiciydi.

Giriş Tarihi: 20.09.2018 22:19 Güncelleme Tarihi: 20.09.2018 22:36
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- maçından kareler
Beşiktaş - Sarpsborg maçından kareler

, UEFA Avrupa Lig I Grubu maçında Norveç temsilcisi Krasnodar'ı 3-0 mağlup etti.

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- maçından kareler
Beşiktaş - Sarpsborg maçından kareler

Maçın açılış golünü 51. dakikada Ryan Babel attı.

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- maçından kareler
Beşiktaş - Sarpsborg maçından kareler

'ta Şilili oyuncu Enzo Roco 69. dakikada farkı 2'ye çıkardı.

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- maçından kareler
Beşiktaş - Sarpsborg maçından kareler

Hollandalı oyuncu Jeremain Lens takımının 3. golünün altına imza atan isim olurken karşılaşmanın skorunu tayin eden isim Kristoffer Zachariassen oldu.

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- maçından kareler
Beşiktaş - Sarpsborg maçından kareler

23 yaşındaki oyuncu 90+4'te attığı golle maçın skorunu belirledi.

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- maçından kareler
Beşiktaş - Sarpsborg maçından kareler

Öte yandan iki takımın ilk 11'lerinin piyasa değerleri dikkat çekiciydi.

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- maçından kareler
Beşiktaş - Sarpsborg maçından kareler

Siyah-beyazlıların sahaya çıkan ilk 11'inin piyasa değeri 64 milyon 500 bin Euro olarak dikkat çekerken, 'un ilk 11'inin piyasa değeri 4 milyon 100 bin Euro'da kaldı.

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