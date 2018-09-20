Beşiktaş - Sarpsborg maçından kareler

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu maçında Norveç ekibi Sarpsborg'u 3-1 mağlup etti. İki takımın piyasa değerleri arasındaki uçurum ise dikkat çekiciydi. Beşiktaş, UEFA Avrupa Lig I Grubu maçında Norveç temsilcisi Krasnodar'ı 3-0 mağlup etti. Maçın açılış golünü 51. dakikada Ryan Babel attı. Beşiktaş'ta Şilili oyuncu Enzo Roco 69. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Hollandalı oyuncu Jeremain Lens takımının 3. golünün altına imza atan isim olurken karşılaşmanın skorunu tayin eden isim Kristoffer Zachariassen oldu. 23 yaşındaki oyuncu 90+4'te attığı golle maçın skorunu belirledi. Öte yandan iki takımın ilk 11'lerinin piyasa değerleri dikkat çekiciydi. Siyah-beyazlıların sahaya çıkan ilk 11'inin piyasa değeri 64 milyon 500 bin Euro olarak dikkat çekerken, Sarpsborg'un ilk 11'inin piyasa değeri 4 milyon 100 bin Euro'da kaldı.