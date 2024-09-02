Giriş Tarihi: 02.09.2024 09:05
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024
09:06
BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇI YAZAR YORUMLARI | Herkesin konuştuğu pozisyon için flaş açıklama! “Net kırmızı kart…”
Son dakika Beşiktaş haberleri… Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u konuk etti. Karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, puanını 9'a yükseltti. Sezona iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, yeni transferleriyle birlikte de taraftarına keyif veren bir oyun sergiledi. SABAH Spor'un usta yazarları, Beşiktaş'ın Sivasspor galibiyetini ve maçın hakemini köşelerinde değerlendirdi. İşte son dakika haberinin detayları…