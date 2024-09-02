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Haberler Galeri BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇI YAZAR YORUMLARI | Herkesin konuştuğu pozisyon için flaş açıklama! “Net kırmızı kart…”
Giriş Tarihi: 02.09.2024 09:05 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 09:06

BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇI YAZAR YORUMLARI | Herkesin konuştuğu pozisyon için flaş açıklama! “Net kırmızı kart…”

Son dakika Beşiktaş haberleri… Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u konuk etti. Karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, puanını 9'a yükseltti. Sezona iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, yeni transferleriyle birlikte de taraftarına keyif veren bir oyun sergiledi. SABAH Spor'un usta yazarları, Beşiktaş'ın Sivasspor galibiyetini ve maçın hakemini köşelerinde değerlendirdi. İşte son dakika haberinin detayları…

BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇI YAZAR YORUMLARI | Herkesin konuştuğu pozisyon için flaş açıklama! Net kırmızı kart…

Son dakika haberleri… Süper Lig'in 4'üncü haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayan karşılaşmada Direnç Tonusluoğlu düdük çaldı. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve Emir Eray Eyisoy üstlendi.

BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇI YAZAR YORUMLARI | Herkesin konuştuğu pozisyon için flaş açıklama! Net kırmızı kart…

Karşılaşmanın başlarında iki takımda rakip kalede pozisyon bulmakta zorlandı. 26'ncı dakikada Masuaku'nun ortasında Radakovic'in eline çarpan top sonrasında hakem Direnç Tonusluoğlu oyunu devam ettirdi.

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BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇI YAZAR YORUMLARI | Herkesin konuştuğu pozisyon için flaş açıklama! Net kırmızı kart…

VAR uyarısı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen Tonusluoğlu, penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışında Immobile topu ağlara gönderdi: 1-0. Beşiktaş, golün ardından oyundaki hakimiyetinin arttırsa da pozisyonlardan faydalanamayınca ilk yarı 1-0'lık skorla sonuçlandı.

BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇI YAZAR YORUMLARI | Herkesin konuştuğu pozisyon için flaş açıklama! Net kırmızı kart…

Mücadelenin ikinci yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçerken, iki takımda pozisyon üretmekte zorlandı.

BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇI YAZAR YORUMLARI | Herkesin konuştuğu pozisyon için flaş açıklama! Net kırmızı kart…

89'uncu dakikada Rashica'nın uzun vurduğu topu takip eden Gedson Fernandes, savunmanın hatası sonucunda topu önünde buldu. Portekizli oyuncu ceza sahasına girer girmez, yaptığı aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

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