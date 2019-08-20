Beşiktaş son dakika transfer haberi: İngiltere'de forvet görüşmeleri başladı

İngiltere'ye giden Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Huddersfield forması giyen Steve Mounie'nin kiralık olarak transferi için görüşmelere başladı. İngiltere'ye giden Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Huddersfield forması giyen Steve Mounie'nin kiralık olarak transferi için görüşmelere başladı. Hücum bölgesindeki eksikleri gidermeye çalışan yönetim, temaslarını hızlandırarak en az 2 futbolcuyu renklerine bağlamayı hedefliyor. Sezona mağlubiyetle başlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hızlandı. Yurt dışında yaptığı görüşmeler sonrasında İstanbul'a dönen Futbol Direktörü Ali Naibi, hazırladığı raporu yönetim kuruluna iletti. Konoplyanka'yı beklemeye alan Başkan Fikret Orman, Elyounoussi ve Bolasie ile görüşmek için İngiltere'ye gitti. Hafta içinde en az 2 futbolcuyu kadrosuna katmayı planlayan yönetim, bir yandan da gidecek oyuncular üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Siyah Beyazlı ekip, Jermain Lens, Ricardo Quaresma ve Gary Medel gibi isimlere gelecek teklifleri bekliyor. Takımın mali yükünü azaltarak performansını yükseltmeyi hedefleyen teknik heyet, gelecek oyuncular kadar takımdan ayrılacak isimler üzerinde de detaylı çalışmalar yapıyor.