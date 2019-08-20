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son dakika transfer haberi: İngiltere'de forvet görüşmeleri başladı

İngiltere'ye giden Başkanı Fikret Orman, Huddersfield forması giyen 'nin kiralık olarak transferi için görüşmelere başladı.

Giriş Tarihi: 20.08.2019 09:43 Güncelleme Tarihi: 20.08.2019 09:49
Beşiktaş son dakika transfer haberi: İngiltere'de forvet görüşmeleri başladı

İngiltere'ye giden Başkanı Fikret Orman, Huddersfield forması giyen 'nin kiralık olarak transferi için görüşmelere başladı.

Beşiktaş son dakika transfer haberi: İngiltere'de forvet görüşmeleri başladı

Hücum bölgesindeki eksikleri gidermeye çalışan yönetim, temaslarını hızlandırarak en az 2 futbolcuyu renklerine bağlamayı hedefliyor.

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Beşiktaş son dakika transfer haberi: İngiltere'de forvet görüşmeleri başladı

Sezona mağlubiyetle başlayan 'ta transfer çalışmaları hızlandı. Yurt dışında yaptığı görüşmeler sonrasında İstanbul'a dönen Futbol Direktörü Ali Naibi, hazırladığı raporu yönetim kuruluna iletti.

Beşiktaş son dakika transfer haberi: İngiltere'de forvet görüşmeleri başladı

Konoplyanka'yı beklemeye alan Başkan Fikret Orman, Elyounoussi ve Bolasie ile görüşmek için İngiltere'ye gitti.

Beşiktaş son dakika transfer haberi: İngiltere'de forvet görüşmeleri başladı

Hafta içinde en az 2 futbolcuyu kadrosuna katmayı planlayan yönetim, bir yandan da gidecek oyuncular üzerinde çalışmalarına devam ediyor.

Beşiktaş son dakika transfer haberi: İngiltere'de forvet görüşmeleri başladı

Siyah Beyazlı ekip, Jermain Lens, Ricardo Quaresma ve Gary Medel gibi isimlere gelecek teklifleri bekliyor.

Beşiktaş son dakika transfer haberi: İngiltere'de forvet görüşmeleri başladı

Takımın mali yükünü azaltarak performansını yükseltmeyi hedefleyen teknik heyet, gelecek oyuncular kadar takımdan ayrılacak isimler üzerinde de detaylı çalışmalar yapıyor.

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