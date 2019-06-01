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  • Beşiktaş son dakika transfer haberleri: Abdullah Avcı listeyi hazırladı! İşte gönderilecekler...

son dakika haberleri: listeyi hazırladı! İşte gönderilecekler...

Başkanı , 'nın yeni teknik direktörleri olduğunu açıkladı. Dün takımın antrenman tesislerini gezen, ardından Fulya'daki altyapı tesislerin de incelemede bulunan Abdullah Avcı, Beşiktaş'la ilgili bir de rapor hazırladı. Bu rapor doğrultusunda takımda kalacakları ve gidecekleri belirleyen Avcı'nın konusunda ise önceliği kulübün ekonomik durumuna verdiği belirtildi. İşte Beşiktaş-Abdullah Avcı gündemine dair detaylar...

Giriş Tarihi: 01.06.2019 10:27 Güncelleme Tarihi: 01.06.2019 10:34
Beşiktaş son dakika transfer haberleri: Abdullah Avcı listeyi hazırladı! İşte gönderilecekler...

Başkanı , 'nın yeni teknik direktörleri olduğunu açıkladı. Dün takımın antrenman tesislerini gezen, ardından Fulya'daki altyapı tesislerin de incelemede bulunan Abdullah Avcı, Beşiktaş'la ilgili bir de rapor hazırladı. Bu rapor doğrultusunda takımda kalacakları ve gidecekleri belirleyen Avcı'nın konusunda ise önceliği kulübün ekonomik durumuna verdiği belirtildi. İşte Beşiktaş-Abdullah Avcı gündemine dair detaylar...

Beşiktaş son dakika transfer haberleri: Abdullah Avcı listeyi hazırladı! İşte gönderilecekler...

'ın yeni teknik direktörü oldu. da dün yaptığı açıklamada, "Abdullah hocamız hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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Beşiktaş son dakika transfer haberleri: Abdullah Avcı listeyi hazırladı! İşte gönderilecekler...

Milliyet'ten Serdar Sarıdağ'ın iddiasına göre; bu gelişmelerin ardından tecrübeli teknik adam, siyah beyazlılardaki icraatlarına başladı.

Beşiktaş son dakika transfer haberleri: Abdullah Avcı listeyi hazırladı! İşte gönderilecekler...

konusunda kolları çabuk sıvayan Teknik Direktör , Medel, Quaresma, Roco ve Adriano gibi isimlerde ısrarcı olunmamasını istedi.

Beşiktaş son dakika transfer haberleri: Abdullah Avcı listeyi hazırladı! İşte gönderilecekler...

Loris Karius'un iyi bir kaleci olduğuna inandığını söyleyen , Caner Erkin için ise kararsız kaldı.

Beşiktaş son dakika transfer haberleri: Abdullah Avcı listeyi hazırladı! İşte gönderilecekler...

Takım içerisindeki tecrübeli bazı isimlerin gitmek istemesi durumunda buna karşı çıkmayı düşünmeyen Avcı, Medipol Başakşehir'den futbolcu transferine ise bütçenin zorlanmaması halinde sıcak bakıyor.

Beşiktaş son dakika transfer haberleri: Abdullah Avcı listeyi hazırladı! İşte gönderilecekler...

Kaleci Volkan, Visca, Clichy, Mahmut, İrfan Can ve Epureanu gibi isimlerin de konuşulduğu 'ta, maliyetli olmaları halinde bu isimler listeye bile dahil edilmeyecek.

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