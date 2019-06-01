Beşiktaş son dakika transfer haberleri: Abdullah Avcı listeyi hazırladı! İşte gönderilecekler...

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Abdullah Avcı'nın yeni teknik direktörleri olduğunu açıkladı. Dün takımın antrenman tesislerini gezen, ardından Fulya'daki altyapı tesislerin de incelemede bulunan Abdullah Avcı, Beşiktaş'la ilgili bir de rapor hazırladı. Bu rapor doğrultusunda takımda kalacakları ve gidecekleri belirleyen Avcı'nın transfer konusunda ise önceliği kulübün ekonomik durumuna verdiği belirtildi. İşte Beşiktaş-Abdullah Avcı gündemine dair detaylar...