Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de ilki başardı

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor'u evinde Vagner Love ve Ricardo Quaresma'nın golüyle 2-0 mağlup eden Beşiktaş bir ilki başardı. Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş puanını 14'e yükseltti. Ligin 3. haftasında Antalyaspor'a 3-2 mağlup olan siyah-beyazlılar, daha sonra oynadığı Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe maçlarının ardından Kayserispor karşısında da mağlup olmadı. Siyah-beyazlı ekip bu yenilginin ardından 8 puan toplayarak puanını 14'e yükseltti ve iç sahada üst üste ikinci galibiyetini aldı. Beşiktaş, Kayserispor ile oynadığı son 9 maçı da kazandı. Rekabetteki son 9 maçı kaybetmeyen siyah-beyazlılar 7 galibiyet alırken, 2 karşılaşmada da sahadan beraberlikle ayrıldı. Kayserispor karşılaşmasıyla birlikte bu sezon ilk kez bir lig maçına 11'de başlayan Vagner Love, ligdeki ilk golünü de attı. Tecrübeli oyuncu 34. dakikada attığı golle Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren isim oldu.