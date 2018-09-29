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, 'de ilki başardı

'in 7. haftasında 'u evinde Vagner Love ve 'nın golüyle 2-0 mağlup eden bir ilki başardı.

Giriş Tarihi: 29.09.2018 21:40 Güncelleme Tarihi: 29.09.2018 21:45
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, 'de ilki başardı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de ilki başardı

'in 7. haftasında 'u 2-0 mağlup eden puanını 14'e yükseltti.

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, 'de ilki başardı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de ilki başardı

Ligin 3. haftasında Antalyaspor'a 3-2 mağlup olan siyah-beyazlılar, daha sonra oynadığı Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe maçlarının ardından karşısında da mağlup olmadı.

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, 'de ilki başardı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de ilki başardı

Siyah-beyazlı ekip bu yenilginin ardından 8 puan toplayarak puanını 14'e yükseltti ve iç sahada üst üste ikinci galibiyetini aldı.

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, 'de ilki başardı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de ilki başardı

, ile oynadığı son 9 maçı da kazandı.

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, 'de ilki başardı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de ilki başardı

Rekabetteki son 9 maçı kaybetmeyen siyah-beyazlılar 7 galibiyet alırken, 2 karşılaşmada da sahadan beraberlikle ayrıldı.

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, 'de ilki başardı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de ilki başardı

karşılaşmasıyla birlikte bu sezon ilk kez bir lig maçına 11'de başlayan Vagner Love, ligdeki ilk golünü de attı.

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, 'de ilki başardı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de ilki başardı

Tecrübeli oyuncu 34. dakikada attığı golle 'ı 1-0 öne geçiren isim oldu.

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