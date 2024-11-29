Beşiktaş taraftarı Maccabi maçı sonrası çılgına döndü! Necip Uysal'a şok sözler: "F.Bahçe maçında böyle oynarsanız..."

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'e 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmada kötü bir futbol ortaya koyan siyah-beyazlı takımda birçok oyuncu ve teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst eleştirilerin hedefi haline geldi.