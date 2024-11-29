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Haberler Galeri Beşiktaş taraftarı Maccabi maçı sonrası çılgına döndü! Necip Uysal'a şok sözler: "F.Bahçe maçında böyle oynarsanız..."
Giriş Tarihi: 29.11.2024 10:07 Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 11:02

Beşiktaş taraftarı Maccabi maçı sonrası çılgına döndü! Necip Uysal'a şok sözler: "F.Bahçe maçında böyle oynarsanız..."

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, tarafsız sahada oynanan karşılaşmada Maccabi Tel Aviv'e 3-1 mağlup oldu. Oynanan kötü futboldan sonra tüm oklar yine teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst'a çevrildi. Üst üste alınan mağlubiyetlerin ardından havalimanında bekleyen taraftarlar takımı protesto etti. O anlarda Necip Uysal taraftarı sakinleştirmeye çalıştırdı. Taraftarlar, tecrübeli yıldıza çok sert sözler söyledi.

Beşiktaş taraftarı Maccabi maçı sonrası çılgına döndü! Necip Uysal’a şok sözler: F.Bahçe maçında böyle oynarsanız...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'e 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmada kötü bir futbol ortaya koyan siyah-beyazlı takımda birçok oyuncu ve teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst eleştirilerin hedefi haline geldi.

Beşiktaş taraftarı Maccabi maçı sonrası çılgına döndü! Necip Uysal’a şok sözler: F.Bahçe maçında böyle oynarsanız...

İSRAİL BAYRAĞINI GÖSTERDİ, ASKER SELAMI YAPTI

Maccabi Tel Aviv oyuncusu Gavriel Kanichowsky, maçta skandal bir harekete imza attı. Takımının ilk golünü kaydeden İsrailli oyuncu Kanichowsky, golün ardından İsrail bayrağını göstererek asker selamı verdi.

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Beşiktaş taraftarı Maccabi maçı sonrası çılgına döndü! Necip Uysal’a şok sözler: F.Bahçe maçında böyle oynarsanız...

UEFA'YA BÜYÜK TEPKİ

Bu selam sonrası sosyal medyada büyük UEFA'ya büyük tepki gösterildi. EURO 2024'te Avusturya maçında bozkurt işareti yaptığı için Merih Demiral'a ceza veren UEFA yine sessizliğini korudu.

Beşiktaş taraftarı Maccabi maçı sonrası çılgına döndü! Necip Uysal’a şok sözler: F.Bahçe maçında böyle oynarsanız...

TARAFTARLARDAN TAKIMA PROTESTO

Beşiktaşlı taraftarlar, Maccabi mağlubiyeti sonrası siyah-beyazlı takımı, İstanbul dönüşünde protesto etti.

Beşiktaş taraftarı Maccabi maçı sonrası çılgına döndü! Necip Uysal’a şok sözler: F.Bahçe maçında böyle oynarsanız...

Macaristan'ın Debrecen şehrinde oynanan maçta İsrail ekibine 3-1 yenilen siyah-beyazlı kafileyi taşıyan uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi.

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