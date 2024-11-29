Giriş Tarihi: 29.11.2024 10:07
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024
11:02
Beşiktaş taraftarı Maccabi maçı sonrası çılgına döndü! Necip Uysal'a şok sözler: "F.Bahçe maçında böyle oynarsanız..."
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, tarafsız sahada oynanan karşılaşmada Maccabi Tel Aviv'e 3-1 mağlup oldu. Oynanan kötü futboldan sonra tüm oklar yine teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst'a çevrildi. Üst üste alınan mağlubiyetlerin ardından havalimanında bekleyen taraftarlar takımı protesto etti. O anlarda Necip Uysal taraftarı sakinleştirmeye çalıştırdı. Taraftarlar, tecrübeli yıldıza çok sert sözler söyledi.