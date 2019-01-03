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  • Beşiktaş taraftarından Şenol Güneş'i şoke eden Burak Yılmaz tepkisi

taraftarından 'i şoke eden tepkisi

ikinci yarı hazırlıkları için 'ya geldi. Siyah-beyazlıları yaklaşık 80 taraftar havalimanında karşılarken bazı taraftarlar, 'in çıkışı sırasında 'ın transferine tepki gösterdi.

İHA Spor galerileri
Giriş Tarihi: 03.01.2019 16:00 Güncelleme Tarihi: 03.01.2019 16:10
Beşiktaş taraftarından Şenol Güneş'i şoke eden Burak Yılmaz tepkisi

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına 'da hazırlanacak olan , kamp için kente geldi.

Beşiktaş taraftarından Şenol Güneş'i şoke eden Burak Yılmaz tepkisi

Havalimanına gelen 80 kadar taraftar, takımın çıkışı sırasında tezahüratlar yaparken, özellikle Teknik Direktör 'e büyük sevgi gösterileri vardı.

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Beşiktaş taraftarından Şenol Güneş'i şoke eden Burak Yılmaz tepkisi

Tecrübeli çalıştırıcıya havalimanında çiçek veren siyah-beyazlılar, Güneş'in çıkışı sırasında 'Şampiyon yap bizi' tezahüratlarında bulundu.

Beşiktaş taraftarından Şenol Güneş'i şoke eden Burak Yılmaz tepkisi

Güneş, kendisi için havaalanına getirilen özel araca yöneldiği sırada bazı taraftarlar, siyah-beyazlı ekibin transferi için her konuda anlaşmaya vardığı 'a tepki göstererek 'Hırsız Burak' diye bağırdı.

Beşiktaş taraftarından Şenol Güneş'i şoke eden Burak Yılmaz tepkisi

Bir taraftar ise Oğuzhan Özyakup'a tepki gösterdi.

Beşiktaş taraftarından Şenol Güneş'i şoke eden Burak Yılmaz tepkisi

Oğuzhan'ın havalimanından çıkmasının ardından, taraftarlardan birisi 'Yuh' çekerken, diğer taraftarlar ise, yuh çeken taraftara tepki gösterdi.

Beşiktaş taraftarından Şenol Güneş'i şoke eden Burak Yılmaz tepkisi

Dün sabah kamp kadrosunda yer almadığı iddia edilen ancak takımla birlikte 'ya gelen Ricardo Quaresma'ya ise yoğun ilgi vardı.

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