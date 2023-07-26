Beşiktaş Tirana maçı ne zaman, bugün mü oynanacak? UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu Beşiktaş Tirana maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Beşiktaş Tirana maçı ne zaman, hangi gün soruları yanıt arıyor. Vodafone Park'ta oynanacak UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu maçını Daniel Schlager yönetecek. Beşiktaş'ın oyuncu listesi belirli olurken, rövanş mücadelesi 3 Ağustos Perşembe günü Arnavutluk'un Tiran kentinde oynanacak. Maçı canlı takip etmek isteyenler, "Beşiktaş Tirana maçı hangi kanalda, saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor. Beşiktaş Konferans Ligi gruplarına kalıp turnuvada başarılı olmak istiyor. Peki, Beşiktaş Tirana maçı bugün mü? İşte detaylar