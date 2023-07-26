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Haberler Galeri Beşiktaş Tirana maçı ne zaman, bugün mü oynanacak? UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu Beşiktaş Tirana maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 26.07.2023 09:53 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 09:53

Beşiktaş Tirana maçı ne zaman, bugün mü oynanacak? UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu Beşiktaş Tirana maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Beşiktaş Tirana maçı ne zaman, hangi gün soruları yanıt arıyor. Vodafone Park'ta oynanacak UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu maçını Daniel Schlager yönetecek. Beşiktaş'ın oyuncu listesi belirli olurken, rövanş mücadelesi 3 Ağustos Perşembe günü Arnavutluk'un Tiran kentinde oynanacak. Maçı canlı takip etmek isteyenler, "Beşiktaş Tirana maçı hangi kanalda, saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor. Beşiktaş Konferans Ligi gruplarına kalıp turnuvada başarılı olmak istiyor. Peki, Beşiktaş Tirana maçı bugün mü? İşte detaylar

Beşiktaş Tirana maçı ne zaman, bugün mü oynanacak? UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu Beşiktaş Tirana maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Beşiktaş Tirana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda soruları yanıt arıyor. UEFA Konferans Ligi 2. Eleme turu maçında Arnavutluk ekibiyle karşı karşıya gelecek olan Kara Kartal, mücadeleden evinde galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki, Beşiktaş Tirana maçı bugün mü, ne zaman? İşte konu hakkında detaylar

Beşiktaş Tirana maçı ne zaman, bugün mü oynanacak? UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu Beşiktaş Tirana maçı hangi kanalda, saat kaçta?

BEŞİKTAŞ TİRANA MAÇI BUGÜN MÜ, NE ZAMAN?

Beşiktaş Tirana maçı yarın 27 Temmuz 21.00'de Vodafone Park'ta oynanacak. Maçı Daniel Schlager yönetecek.

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Beşiktaş Tirana maçı ne zaman, bugün mü oynanacak? UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu Beşiktaş Tirana maçı hangi kanalda, saat kaçta?

BEŞİKTAŞ TİRANA MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç S Sport Plus ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş Tirana maçı ne zaman, bugün mü oynanacak? UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu Beşiktaş Tirana maçı hangi kanalda, saat kaçta?

BEŞİKTAŞ'IN OYUNCU LİSTESİ BELLİ OLDU

UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Arnavutluk ekibi KF Tirana ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın oyuncu listesi sosyal medya hesabından paylaşıldı. Liste şu şekilde;

Beşiktaş Tirana maçı ne zaman, bugün mü oynanacak? UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu Beşiktaş Tirana maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Liste A

Vincent Aboubakar, Daniel Amartey, Emrecan Bulut, Onur Bulut, Gedson Fernandes, Omar Colley, Ersin Destanoğlu, Rachid Ghezzal, Mert Günok, Amir Hadziahmetovic, Ajdin Hasic, Kerem Atakan Kesgin, Semih Kılıçsoy, Arthur Masuaku, Umut Meraş, Francisco Montero, Jackson Muleka, Jean Onana, Valentin Rosier, Salih Uçan, Necip Uysal, Emrecan Uzunhan, Berkay Vardar, Kartal Kayra Yılmaz, Utku Yuvakuran

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