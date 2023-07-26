Beşiktaş Tirana maçı ne zaman, bugün mü oynanacak? UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu Beşiktaş Tirana maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Beşiktaş Tirana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda soruları yanıt arıyor. UEFA Konferans Ligi 2. Eleme turu maçında Arnavutluk ekibiyle karşı karşıya gelecek olan Kara Kartal, mücadeleden evinde galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki, Beşiktaş Tirana maçı bugün mü, ne zaman? İşte konu hakkında detaylar