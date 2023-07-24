Giriş Tarihi: 24.07.2023 11:37 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 11:37

Beşiktaş Tirana UEFA Konferans Ligi maçı ne zaman, saat kaçta? İkinci eleme turu Beşiktaş Tirana maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel ilk 11'ler

Beşiktaş Tirana maçı UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu kapsamında oynanacak. Beşiktaş, bir üst tura çıkmak için Arnavutluk takımı Tirana karşısında, kendi evinde ilk mücadelesini verecek. Taraftarlar, şifresiz canlı maç izle ekranıyla birlikte karşılaşmayı takip edecek. Beşiktaş Tirana UEFA Konferans Ligi maçı ne zaman, saat kaçta soruları yanıt arıyor. Heyecanlı karşılaşma için nefesler tutuldu. Peki, Beşiktaş Tirana maçı maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, muhtemel ilk 11'ler ve karşılaşmaya dair tüm merak edilenler…