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Haberler Galeri Beşiktaş Tirana UEFA Konferans Ligi maçı ne zaman, saat kaçta? İkinci eleme turu Beşiktaş Tirana maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel ilk 11'ler
Giriş Tarihi: 24.07.2023 11:37 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 11:37

Beşiktaş Tirana UEFA Konferans Ligi maçı ne zaman, saat kaçta? İkinci eleme turu Beşiktaş Tirana maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel ilk 11'ler

Beşiktaş Tirana maçı UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu kapsamında oynanacak. Beşiktaş, bir üst tura çıkmak için Arnavutluk takımı Tirana karşısında, kendi evinde ilk mücadelesini verecek. Taraftarlar, şifresiz canlı maç izle ekranıyla birlikte karşılaşmayı takip edecek. Beşiktaş Tirana UEFA Konferans Ligi maçı ne zaman, saat kaçta soruları yanıt arıyor. Heyecanlı karşılaşma için nefesler tutuldu. Peki, Beşiktaş Tirana maçı maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, muhtemel ilk 11'ler ve karşılaşmaya dair tüm merak edilenler…

Beşiktaş Tirana UEFA Konferans Ligi maçı ne zaman, saat kaçta? İkinci eleme turu Beşiktaş Tirana maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel ilk 11’ler

Beşiktaş Tirana maçı canlı yayın kanalı ile araştırılıyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu kapsamında ilk maçına çıkacak siyah beyazlılar takip ediliyor. Taraftarlar heyecana ortak olmaya hazırlanıyor. Karşılaşmayı canlı yayın ile takip etmek isteyenler Beşiktaş Tirana maçı hangi kanalda, şifresiz mi sorularına yanıt arıyor. Muhtemel ilk 11 bilgisi de araştırılanlar arasında. Peki, Beşiktaş Tirana UEFA Konferans Ligi maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte, karşılaşmaya dair bilgiler...

Beşiktaş Tirana UEFA Konferans Ligi maçı ne zaman, saat kaçta? İkinci eleme turu Beşiktaş Tirana maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel ilk 11’ler

BEŞİKTAŞ TİRANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci elem turu kapsamında ilk maçına çıkıyor. Beşiktaş Tirana maçı canlı yayın kanalı, gün ve saat bilgileri şöyle;

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Beşiktaş Tirana UEFA Konferans Ligi maçı ne zaman, saat kaçta? İkinci eleme turu Beşiktaş Tirana maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel ilk 11’ler

BEŞİKTAŞ TİRANA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Tirana maçı, 27 Temmuz 2023 Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak.

Beşiktaş Tirana UEFA Konferans Ligi maçı ne zaman, saat kaçta? İkinci eleme turu Beşiktaş Tirana maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel ilk 11’ler

BEŞİKTAŞ TİRANA MAÇI HANGİ KANALDA?

Heyecanlı mücadelede yayın kuruluşu henüz açıklanmadı. Ancak EXXEN platformunda olması bekleniyor.

Beşiktaş, deplasman maçına skor avantajı ile çıkmak istiyor.

Beşiktaş Tirana UEFA Konferans Ligi maçı ne zaman, saat kaçta? İkinci eleme turu Beşiktaş Tirana maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel ilk 11’ler

BEŞİKTAŞ'IN OYUNCU LİSTESİ BELLİ OLDU

UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Arnavutluk ekibi KF Tirana ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın oyuncu listesi sosyal medya hesabından paylaşıldı. Liste şu şekilde;

Liste A
Vincent Aboubakar
Daniel Amartey
Emrecan Bulut
Onur Bulut
Gedson Fernandes
Omar Colley
Ersin Destanoğlu
Rachid Ghezzal
Mert Günok
Amir Hadziahmetovic
Ajdin Hasic
Kerem Atakan Kesgin
Semih Kılıçsoy
Arthur Masuaku
Umut Meraş
Francisco Montero
Jackson Muleka
Jean Onana
Valentin Rosier
Salih Uçan
Necip Uysal
Emrecan Uzunhan
Berkay Vardar
Kartal Kayra Yılmaz
Utku Yuvakuran

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