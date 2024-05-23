Giriş Tarihi: 23.05.2024 23:06
Güncelleme Tarihi: 23.05.2024
23:06
Beşiktaş Trabzonspor maç özeti ve golleri izle! BJK TS maç skoru! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş Trabzonspor karşılaşması gerçekleşti. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Ali Şansalan yönetti. Bu sezon Süper Lig'de istediği başarıyı elde edemeyen siyah beyazlılar Ziraat Türkiye Kupası'nda hız kesmeden mücadele etti ve kazanmayı bildi. Peki, Beşiktaş Trabzonspor maçında golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? İşte, Beşiktaş Trabzonspor maç özeti ve golleri izle! BJK TS maç skoru!