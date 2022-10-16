Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında bu akşam Beşiktaş ile Trabzonspor Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Zirveyi hedefleyen iki takımda karşılaşmaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Kritik karşılaşma öncesi, Beşiktaş Trabzonspor maçı bu akşam hangi kanalda, saat kaçta soruları araştırılıyor. Bilindiği üzere Beşiktaş 18 puanla ligin ikinci sırasında bulunurken, Trabzonspor'un ise 17 puanı bulunuyor. Peki, Beşiktaş Trabzonspor maçı bu akşam hangi kanalda? Beşiktaş Trabzonspor derbisi ne zaman, saat kaçta ve kanalda? İşte BJK TS canlı izle ekranı