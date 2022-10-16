Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Beşiktaş Trabzonspor maçı bu akşam hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş Trabzonspor derbisi ne zaman, saat kaçta ve kanalda?
Giriş Tarihi: 16.10.2022 17:07 Güncelleme Tarihi: 16.10.2022 17:07

Beşiktaş Trabzonspor maçı bu akşam hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş Trabzonspor derbisi ne zaman, saat kaçta ve kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında bu akşam Beşiktaş ile Trabzonspor Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Zirveyi hedefleyen iki takımda karşılaşmaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Kritik karşılaşma öncesi, Beşiktaş Trabzonspor maçı bu akşam hangi kanalda, saat kaçta soruları araştırılıyor. Bilindiği üzere Beşiktaş 18 puanla ligin ikinci sırasında bulunurken, Trabzonspor'un ise 17 puanı bulunuyor. Peki, Beşiktaş Trabzonspor maçı bu akşam hangi kanalda? Beşiktaş Trabzonspor derbisi ne zaman, saat kaçta ve kanalda? İşte BJK TS canlı izle ekranı

Beşiktaş Trabzonspor maçı bu akşam hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş Trabzonspor derbisi ne zaman, saat kaçta ve kanalda?

Beşiktaş Trabzonspor derbisi için heyecanlı bekleyiş başladı. Haftanın en kritik mücadelesinde son şampiyon Trabzonspor, Vodafone Park'ta Beşiktaş'a konuk olacak. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Beşiktaş Trabzonspor maçı bu akşam hangi kanalda? Beşiktaş Trabzonspor derbisi ne zaman, saat kaçta ve kanalda? İşte BJK TS canlı izle ekranı

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI BU AKŞAM HANGİ KANALDA?

Süper Lig'de heyecan Beşiktaş Trabzonspor karşılaşması ile devam edecek. Vodafone Park'ta oynanacak olan Beşiktaş Trabzonspor maçını, hakem Ali Şansalan yönetecek.

Peki, Beşiktaş Trabzonspor maçı bu akşam hangi kanalda?

İşte detaylar;

Beşiktaş Trabzonspor maçı bu akşam hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş Trabzonspor derbisi ne zaman, saat kaçta ve kanalda?

DERBİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

BJK TS derbisi 16 Ekim Pazar günü oynanacak. Heyecanlı karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve Vodafone Park'ta oynanacak.

BEŞİKTAŞ – TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Derbi maçı ve diğer Süper Lig maçları Bein Sports ekranlarından naklen izleyicisi ile buluşuyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Beşiktaş Trabzonspor maçı bu akşam hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş Trabzonspor derbisi ne zaman, saat kaçta ve kanalda?

WEGHORST'TAN AÇIKLAMA!

Trabzonspor ligin son şampiyonu. Güçlü bir rakip. Bu sene Fenerbahçe'ye karşı bir büyük maç oynadık ve o maçın sonunda iyi bir performans gösterdik. Trabzonspor'a karşı da iyi bir oyun oynayıp, kazanmak istiyoruz.

Eleştiriler, futbolun bir parçası. Hoca eleştirilir, biz eleştiriliriz, herkes eleştirilebilir. Bunlarla yaşamayı öğrenmemiz lazım. Bizim yapmamız gereken, takım olarak plana sadık kalıp en iyisini vermek. Biz, her gün kendimizi geliştirmek için çalışıyoruz.

Beşiktaş Trabzonspor maçı bu akşam hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş Trabzonspor derbisi ne zaman, saat kaçta ve kanalda?

Bizim bir sistemimiz var. Trabzonspor maçında en iyi halimizi göstereceğiz. Sistemi olan ve hocasıyla beraber her zaman en iyisini yapmaya çalışan bir oyuncu grubuyuz. Trabzonspor maçında galibiyet serimizi devam ettireceğiz.

Tabii ki Premier Lig, Bundesliga ve La Liga gibi liglerle Süper Lig arasında farklar var. Adapte olmak kolay değil ama burada her zaman en iyisini yapmaya çalışıyorum.

Beşiktaş Trabzonspor maçı bu akşam hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş Trabzonspor derbisi ne zaman, saat kaçta ve kanalda?

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU!

Spor Toto Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu.

Haftanın en önemli maçı olarak gösterilen Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki maçı Ali Şansalan yönetecek.

SON DAKİKA