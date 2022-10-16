Beşiktaş Trabzonspor derbisi için heyecanlı bekleyiş başladı. Haftanın en kritik mücadelesinde son şampiyon Trabzonspor, Vodafone Park'ta Beşiktaş'a konuk olacak. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Beşiktaş Trabzonspor maçı bu akşam hangi kanalda? Beşiktaş Trabzonspor derbisi ne zaman, saat kaçta ve kanalda? İşte BJK TS canlı izle ekranı

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI BU AKŞAM HANGİ KANALDA?

Süper Lig'de heyecan Beşiktaş Trabzonspor karşılaşması ile devam edecek. Vodafone Park'ta oynanacak olan Beşiktaş Trabzonspor maçını, hakem Ali Şansalan yönetecek.

Peki, Beşiktaş Trabzonspor maçı bu akşam hangi kanalda?

İşte detaylar;