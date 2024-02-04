DERBİ MAÇI! Beşiktaş Trabzonspor maçı canlı izle! Süper Lig beIN Sports 1 Beşiktaş Trabzonspor canlı yayın

Giriş Tarihi: 04.02.2024 12:02
Güncelleme Tarihi: 04.02.2024
12:02
Beşiktaş Trabzonspor mücadelesinde nefesler tutuldu. Trendyol Süper Lig 24. hafta derbiye sahne oluyor. Siyah beyazlı ekibin evinde oynanacak maçta ev sahibinde önemli eksikler bulunuyor. Teknik adam Fernando Santos'un ilk derbi maçını canlı yayın ile takip etmek isteyen taraftarlar karşılaşmanın saati, yayıncı kanalı ve muhtemel 11'leri en çok araştırılanlar arasında. İşte, beIN Sports 1 Beşiktaş Trabzonspor canlı maç izle ekranı!