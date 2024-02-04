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Haberler Galeri DERBİ MAÇI! Beşiktaş Trabzonspor maçı canlı izle! Süper Lig beIN Sports 1 Beşiktaş Trabzonspor canlı yayın
Giriş Tarihi: 04.02.2024 12:02 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024 12:02

DERBİ MAÇI! Beşiktaş Trabzonspor maçı canlı izle! Süper Lig beIN Sports 1 Beşiktaş Trabzonspor canlı yayın

Beşiktaş Trabzonspor mücadelesinde nefesler tutuldu. Trendyol Süper Lig 24. hafta derbiye sahne oluyor. Siyah beyazlı ekibin evinde oynanacak maçta ev sahibinde önemli eksikler bulunuyor. Teknik adam Fernando Santos'un ilk derbi maçını canlı yayın ile takip etmek isteyen taraftarlar karşılaşmanın saati, yayıncı kanalı ve muhtemel 11'leri en çok araştırılanlar arasında. İşte, beIN Sports 1 Beşiktaş Trabzonspor canlı maç izle ekranı!

DERBİ MAÇI! Beşiktaş Trabzonspor maçı canlı izle! Süper Lig beIN Sports 1 Beşiktaş Trabzonspor canlı yayın

Beşiktaş Trabzonspor maçında sakatlığı bulunan Vincent Aboubakar, Salih Uçan, Alex-Oxlade Chamberlain gibi isimlerin kadroda yer almayacağı öngörülüyor. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka için hazırlıklar tamamlandı. İşte, beIN Sports 1 derbi maçı canlı yayın ekranı ile Beşiktaş Trabzonspor maçı canlı izle linki!

DERBİ MAÇI! Beşiktaş Trabzonspor maçı canlı izle! Süper Lig beIN Sports 1 Beşiktaş Trabzonspor canlı yayın

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig 24. haftasında oynanacak Beşiktaş Trabzonspor maçı 4 Şubat Pazar saat 19.00'da Tüpraş Stadı'nda oynanacak.

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DERBİ MAÇI! Beşiktaş Trabzonspor maçı canlı izle! Süper Lig beIN Sports 1 Beşiktaş Trabzonspor canlı yayın

Derbi maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından yayımlanacak.

Maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

DERBİ MAÇI! Beşiktaş Trabzonspor maçı canlı izle! Süper Lig beIN Sports 1 Beşiktaş Trabzonspor canlı yayın

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE

Süper Lig maçları beIN Sports ekranlarından canlı olarak takip ediliyor. Aşağıdaki linkten platforma ulaşabilirsiniz:

https://beinsports.com.tr/

DERBİ MAÇI! Beşiktaş Trabzonspor maçı canlı izle! Süper Lig beIN Sports 1 Beşiktaş Trabzonspor canlı yayın

DERBİ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Talha, Colley, Zaynutdinov, Rashica, Necip, Demir Ege, Gedson, Semih, Cenk

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