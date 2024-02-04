DERBİ MAÇI! Beşiktaş Trabzonspor maçı canlı izle! Süper Lig beIN Sports 1 Beşiktaş Trabzonspor canlı yayın

Beşiktaş Trabzonspor maçında sakatlığı bulunan Vincent Aboubakar, Salih Uçan, Alex-Oxlade Chamberlain gibi isimlerin kadroda yer almayacağı öngörülüyor. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka için hazırlıklar tamamlandı. İşte, beIN Sports 1 derbi maçı canlı yayın ekranı ile Beşiktaş Trabzonspor maçı canlı izle linki!