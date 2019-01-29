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haberi: gidiyor, geliyor

'ta transferde sıcak saatler yaşanıyor... Domagoj 'nın takımdan ayrılması ve onun yerine Mauricio 'un gelmesi gündemde. İşte detaylar... [DHA]

Giriş Tarihi: 29.01.2019 15:40 Güncelleme Tarihi: 29.01.2019 15:41
Beşiktaş transfer haberi: Vida gidiyor, Lemos geliyor

'ta ara döneminin bitimine iki gün kala transfer hareketliliği yeniden başladı.

Beşiktaş transfer haberi: Vida gidiyor, Lemos geliyor

Portekizli yıldız Ricardo Quresma ile sözleşmesini feshetmek üzere olan siyah beyazlılar diğer yandan da Domagoj 'nın gitme ihtimali üzerinde duruyor.

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Beşiktaş transfer haberi: Vida gidiyor, Lemos geliyor

İtalyan basınından gelen iddialara göre Roma'nın listesine giren , 2 gün içinde İtalya Serie A'nın yolunu tutabilir.

Beşiktaş transfer haberi: Vida gidiyor, Lemos geliyor

'ın yıllık 3 milyon Euro garanti ücret alan 'nın gitmesine onay verebileceği de yazılan iddialar arasında.

Beşiktaş transfer haberi: Vida gidiyor, Lemos geliyor

'ın 'nın gitme ihtimaline karşın son iki günde stoper takviyesi yapacaği belirtildi.

Beşiktaş transfer haberi: Vida gidiyor, Lemos geliyor

Siyah beyazlı takımın, İtalya Serie A takımlarında Sassuolo'da kiralık olarak forma giyen Mauricio 'u kiralamak için girişimlerde bulunduğu ve transferi bitirmek üzere olduğu kaydedildi.

Beşiktaş transfer haberi: Vida gidiyor, Lemos geliyor

Bonservisi İspanyol ekibi Las Palmas'ta oyuncusu olan Uruguaylı Mauricio bu sezon Serie A'da 2 maça çıktı.

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