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  • Beşiktaş transfer haberleri: Abdullah Avcı'dan Beşiktaş'a 'maaş' sözleri...

transfer haberleri: 'dan Beşiktaş'a 'maaş' sözleri...

'ta Şenol Güneş'in Milli Takımın başına geçmesiyle birlikte yeni teknik direktör arayışlarına başlanmış ve en güçlü aday olarak 'nın ismi ön plana çıkmıştı. Sezonun sona ermesiyle birlikte Abdullah Avcı ile görüşmelere başlayan Beşiktaş cephesi, tecrübeli hocanın taleplerini dinledi. Avcı'nın, takımın gençleşmesi ya da ekonomik olarak küçülmesini sorun yapmadığı ancak tek bir şeyden taviz vermeyeceği belirtildi. İşte Abdullah Avcı ve Beşiktaş görüşmesine dair Fanatik'te yer alan o detay...

Giriş Tarihi: 28.05.2019 09:47 Güncelleme Tarihi: 28.05.2019 09:52
Beşiktaş transfer haberleri: Abdullah Avcı'dan Beşiktaş'a 'maaş' sözleri...

'ta Şenol Güneş'in Milli Takımın başına geçmesiyle birlikte yeni teknik direktör arayışlarına başlanmış ve en güçlü aday olarak 'nın ismi ön plana çıkmıştı. Sezonun sona ermesiyle birlikte Abdullah Avcı ile görüşmelere başlayan Beşiktaş cephesi, tecrübeli hocanın taleplerini dinledi. Avcı'nın, takımın gençleşmesi ya da ekonomik olarak küçülmesini sorun yapmadığı ancak tek bir şeyden taviz vermeyeceği belirtildi. İşte Abdullah Avcı ve Beşiktaş görüşmesine dair Fanatik'te yer alan o detay...

Beşiktaş transfer haberleri: Abdullah Avcı'dan Beşiktaş'a 'maaş' sözleri...

'ta 4 yıllık Şenol Güneş macerasının resmen sona ermesinin ardından Beşiktaş Yönetimi, tecrübeli teknik adamın yerini doldurmak için son olarak 'ya yönelmişti.

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Beşiktaş transfer haberleri: Abdullah Avcı'dan Beşiktaş'a 'maaş' sözleri...

Başkan Fikret Orman'ın görevlendirmesinin ardından 55 yaşındaki çalıştırıcıyla görüşen ve kulübün projelerini anlatan yönetici Serdal Adalı, deneyimli isimden taleplerini anlatmasını istemişti.

Beşiktaş transfer haberleri: Abdullah Avcı'dan Beşiktaş'a 'maaş' sözleri...

İlk görüşme sonrasında yapılan ikinci temasta 'nın, 'a imza atmak için tek şart sunduğu ortaya çıktı.

Beşiktaş transfer haberleri: Abdullah Avcı'dan Beşiktaş'a 'maaş' sözleri...

'ın yeni sezonda mali olarak küçülmeye gitmesi ve takımın genç oyuncu ağırlıklı olarak yenilenmesi konusunda bir sorunu olmadığını belirten 'nın...

Beşiktaş transfer haberleri: Abdullah Avcı'dan Beşiktaş'a 'maaş' sözleri...

Futbolcuların maaş ödemelerinin zamanında yapılması konusunda Başkanı Fikret Orman'dan garanti istediği bildirildi.

Beşiktaş transfer haberleri: Abdullah Avcı'dan Beşiktaş'a 'maaş' sözleri...

KULÜP DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA

Geride bıraktığımız sezon içerisinde sık sık yaşadığı mali sorunlarla gündeme gelen ve oyuncu ödemelerinde zorluk yaşadığı ortaya çıkan Siyah-Beyazlılar, bu durumdan dolayı büyük sıkıntı yaşamıştı.

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