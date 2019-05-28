Beşiktaş transfer haberleri: Abdullah Avcı'dan Beşiktaş'a 'maaş' sözleri...

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in Milli Takımın başına geçmesiyle birlikte yeni teknik direktör arayışlarına başlanmış ve en güçlü aday olarak Abdullah Avcı'nın ismi ön plana çıkmıştı. Sezonun sona ermesiyle birlikte Abdullah Avcı ile görüşmelere başlayan Beşiktaş cephesi, tecrübeli hocanın taleplerini dinledi. Avcı'nın, takımın gençleşmesi ya da ekonomik olarak küçülmesini sorun yapmadığı ancak tek bir şeyden taviz vermeyeceği belirtildi. İşte Abdullah Avcı ve Beşiktaş görüşmesine dair Fanatik'te yer alan o detay...