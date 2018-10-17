Beşiktaş, Vagner Love'dan kurtulmak istiyordu

Bu sezon Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 7 maçta 3 gol kaydeden Love ile ilgili Brezilya basını da bomba bir iddia ortaya atmış ve oyuncunun yeniden ülkesi Brezilya'ya döneceğini öne sürmüştü.