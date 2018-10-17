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", 'dan kurtulmak istiyordu"

Transfer döneminde takımdan ayrılacağı yönünde çeşitli iddialar çıkan 'ın Brezilyalı oyuncusu hakkında flaş bir açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 17.10.2018 21:25 Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 21:26
Beşiktaş, Vagner Love'dan kurtulmak istiyordu

, geçtiğimiz sezonun devre arasında Aytemiz Alanyaspor'dan 3 milyon euro karşılığında 'a transfer olmuş ve siyah beyazlı kulüp ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş, Vagner Love'dan kurtulmak istiyordu

Geride kalan sezonda beklentileri karşılayamayan golcü oyuncunun yaz transfer döneminde takımdan ayrılması gündeme gelmiş ancak yıldız ismin transferi gerçekleşmemişti.

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Beşiktaş, Vagner Love'dan kurtulmak istiyordu

34 yaşındaki oyuncu, 'ın geçtiğimiz ay Altınordu ile oynadığı ve 2-1 kazandığı hazırlık maçında taraftarların protestosuyla karşılaştı.

Beşiktaş, Vagner Love'dan kurtulmak istiyordu

Bu sezon Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 7 maçta 3 gol kaydeden Love ile ilgili Brezilya basını da bomba bir iddia ortaya atmış ve oyuncunun yeniden ülkesi Brezilya'ya döneceğini öne sürmüştü.

Beşiktaş, Vagner Love'dan kurtulmak istiyordu

Golcü futbolcunun gideceği takımınsa ise daha önce de adının birlikte anıldığı olduğu ifade edilmişti.

Beşiktaş, Vagner Love'dan kurtulmak istiyordu

Fanatik'te yer alana habere göre kulübünün başkanı José Carlos Peres konuyla ilgili bugün bir açıklama yayımlayarak iddiaları doğruladı ve şu ifadeleri kullandı:

Beşiktaş, Vagner Love'dan kurtulmak istiyordu

"Teknik direktörümüz Cuca, kendisiyle ilgilenmişti. Takıma ilk geldiğinde istediği 9 numara 'du. Ancak transfer için çok kısıtlı bir süremiz vardı."

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