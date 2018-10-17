Beşiktaş, Vagner Love'dan kurtulmak istiyordu

Transfer döneminde takımdan ayrılacağı yönünde çeşitli iddialar çıkan Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu Vagner Love hakkında flaş bir açıklama geldi. Vagner Love, geçtiğimiz sezonun devre arasında Aytemiz Alanyaspor'dan 3 milyon euro karşılığında Beşiktaş'a transfer olmuş ve siyah beyazlı kulüp ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Geride kalan sezonda beklentileri karşılayamayan golcü oyuncunun yaz transfer döneminde takımdan ayrılması gündeme gelmiş ancak yıldız ismin transferi gerçekleşmemişti. 34 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'ın geçtiğimiz ay Altınordu ile oynadığı ve 2-1 kazandığı hazırlık maçında taraftarların protestosuyla karşılaştı. Bu sezon Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 7 maçta 3 gol kaydeden Love ile ilgili Brezilya basını da bomba bir iddia ortaya atmış ve oyuncunun yeniden ülkesi Brezilya'ya döneceğini öne sürmüştü. Golcü futbolcunun gideceği takımınsa ise daha önce de adının birlikte anıldığı Santos olduğu ifade edilmişti. Fanatik'te yer alana habere göre Santos kulübünün başkanı José Carlos Peres konuyla ilgili bugün bir açıklama yayımlayarak iddiaları doğruladı ve şu ifadeleri kullandı: 'Teknik direktörümüz Cuca, kendisiyle ilgilenmişti. Takıma ilk geldiğinde istediği 9 numara Vagner Love'du. Ancak transfer için çok kısıtlı bir süremiz vardı.'