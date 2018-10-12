Türkiye'nin en iyi haber sitesi

yeni orta sahasını İtalya'da buldu

Orta sahaya takviye yapmak amacıyla 4 Ocak'ta başlayacak kış transfer dönemine uzun bir süre olmasına karşın araştırmalara başlayan , aradığını buldu.

Giriş Tarihi: 12.10.2018 22:36 Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 22:55
Beşiktaş yeni orta sahasını İtalya'da buldu

devre arasında yapılacak transferler için çalışmalarını sürdürürken listenin başındaki isim belli oldu. Siyah beyazlı ekibin orta sahaya takviye yapmak için girişimlere başlama sebebi ve listedeki isme ilişkin detaylar şu şekilde.

Beşiktaş yeni orta sahasını İtalya'da buldu

Sezon başında Atiba Hutchinson ile yapılan sözleşme görüşmeleri uzadığı için Kanadalı futbolcu takımla kamp çalışmalarına katılamadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Beşiktaş yeni orta sahasını İtalya'da buldu

Atiba, Fenerbahçe ile deplasmanda oynanan 24 Eylül tarihli karşılaşma ile, sahalara dönene kadar onun yerine Medel görev yaptı.

Beşiktaş yeni orta sahasını İtalya'da buldu

Ancak teknik direktör Şenol Güneş, savunma önünde Atiba - Oğuzhan Özyakup ile aldığı verimi, Medel-Oğuzhan Özyakup veya Gary Medel- Tolgay Arslan ikilisiyle alamadı.

Beşiktaş yeni orta sahasını İtalya'da buldu

Bu sebeple oyuncu arayışlarına başlayan aradığı ismi İtalya'da buldu...

Beşiktaş yeni orta sahasını İtalya'da buldu

Hürriyet'in haberine göre o isim, İtalya Birinci Futbol Ligi (Seri A) ekibi takımında oynayan Fildişi Sahilli oyuncu . Haberde 23 yaşındaki oyuncunun, satın alınma opsiyonuyla transfer edileceği belirtildi.

Beşiktaş yeni orta sahasını İtalya'da buldu

Ön libero ve orta sahanın merkezinde oynayabilen Fofana, güçlü fiziğinin yanı sıra her iki ayağını da kullanabilmesi ve yüksek pas yüzdesiyle öne çıkıyor.

BİZE ULAŞIN