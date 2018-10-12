Beşiktaş'a 23'lük orta saha geliyor

Orta sahaya takviye yapmak amacıyla 4 Ocak'ta başlayacak kış transfer dönemine uzun bir süre olmasına karşın araştırmalara başlayan Beşiktaş, aradığını buldu. Beşiktaş devre arasında yapılacak transferler için çalışmalarını sürdürürken listenin başındaki isim belli oldu. Siyah beyazlı ekibin orta sahaya takviye yapmak için girişimlere başlama sebebi ve listedeki isme ilişkin detaylar şu şekilde. Sezon başında Atiba Hutchinson ile yapılan sözleşme görüşmeleri uzadığı için Kanadalı futbolcu takımla kamp çalışmalarına katılamadı. Atiba, Fenerbahçe ile deplasmanda oynanan 24 Eylül tarihli karşılaşma ile, sahalara dönene kadar onun yerine Medel görev yaptı. Ancak teknik direktör Şenol Güneş, savunma önünde Atiba - Oğuzhan Özyakup ile aldığı verimi, Medel - Oğuzhan Özyakup veya Gary Medel - Tolgay Arslan ikilisiyle alamadı. Bu sebeple oyuncu arayışlarına başlayan Beşiktaş aradığı ismi İtalya'da buldu... Hürriyet'in haberine göre o isim, İtalya Birinci Futbol Ligi (Seri A) ekibi Udinese takımında oynayan Fildişi Sahilli oyuncu Seko Fofana. Haberde 23 yaşındaki oyuncunun, satın alma opsiyonlu kiralanacağı belirtildi. Ön libero ve orta sahanın merkezinde oynayabilen Fofana, güçlü fiziğinin yanı sıra her iki ayağını da kullanabilmesi ve yüksek pas yüzdesiyle öne çıkıyor.