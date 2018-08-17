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'a sabaha karşı coşkulu karşılama

kafilesi, UEFA Avrupa Ligi'nde Avusturya'da oynadığı LASK Linz karşılaşması sonrası, Süper Lig'de pazar günü deplasmanda ile yapacağı maç için sabaha karşı 'a geldi.

Giriş Tarihi: 17.08.2018 09:42 Güncelleme Tarihi: 17.08.2018 09:45
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'a sabaha karşı coşkulu karşılama
Beşiktaş'a sabaha karşı coşkulu karşılama

Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında 19 Ağustos Pazar günü deplasmanda 'a konuk olacak , 'da çiçeklerle karşılandı.

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'a sabaha karşı coşkulu karşılama
Beşiktaş'a sabaha karşı coşkulu karşılama

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında LASK Linz'e 2-1 yenilmesine rağmen ilk maçta aldığı 1-0'lık galibiyetin avantajıyla play-off turuna çıkan , bu maçın ardından Avusturya'dan ayrıldı.

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'a sabaha karşı coşkulu karşılama
Beşiktaş'a sabaha karşı coşkulu karşılama

Süper Lig'in ikinci haftasında ile yapacağı maç için uçakla 'a gelen siyah-beyazlı takımı havalimanında ellerinde meşaleler ile çok sayıda taraftar karşıladı.

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'a sabaha karşı coşkulu karşılama
Beşiktaş'a sabaha karşı coşkulu karşılama

Taraftarlar, sabaha karşı kente gelen lı futbolcular ve teknik direktör Şenol Güneş'e çiçek vererek fotoğraf çektirdi.

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'a sabaha karşı coşkulu karşılama
Beşiktaş'a sabaha karşı coşkulu karşılama

Siyah-beyazlıların deneyimli file bekçisi Tolga Zengin, sabahın ilk ışıklarında kendilerini karşılamaya gelen taraftarlara teşekkür etti.

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'a sabaha karşı coşkulu karşılama
Beşiktaş'a sabaha karşı coşkulu karşılama

kafilesi, daha sonra taraftarların tezahüratları arasında otobüsle Palandöken ilçesinde konaklayacakları otele geçti.

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'a sabaha karşı coşkulu karşılama
Beşiktaş'a sabaha karşı coşkulu karşılama
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