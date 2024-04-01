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Haberler Galeri Beşiktaş'ın 2 yıldızı Premier Lig'e gidiyor! Yeni adresleri belli oldu...
Giriş Tarihi: 01.04.2024 15:38 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 15:38

Beşiktaş'ın 2 yıldızı Premier Lig'e gidiyor! Yeni adresleri belli oldu...

Bu sezon beklentilerin altında ve taraftarına hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Fernando Santos sonrası da istikrarsız bir performans ortaya koyan siyah-beyazlı takımın iki yıldızına Premier Lig ekibi talip oldu. Beşiktaş, bu sezon dikkat çeken bir futbol ortaya koyan oyuncuları için gelecek olan teklifleri değerlendirmeye alacak. İşte flaş transfer haberinin detayları...

Beşiktaş’ın 2 yıldızı Premier Lig’e gidiyor! Yeni adresleri belli oldu...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş, üst üste yaptığı teknik direktör değişimlerinnden sonra son çareyi Portekizli deneyimli hoca Fernando Santos da buldu.

Beşiktaş’ın 2 yıldızı Premier Lig’e gidiyor! Yeni adresleri belli oldu...

Başarılı hocayla birlikte bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmayı hedefleyen Siyah-beyazlı camia, gelecek sezonun planlaması için de yolunu çizmeye başladı.

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Beşiktaş’ın 2 yıldızı Premier Lig’e gidiyor! Yeni adresleri belli oldu...

HOCA DEĞİŞİMLERİ ÇARE OLMADI

Süper Lig'de sezona Şenol Güneş ile başlayan Beşiktaş, üst üste gelen kötü sonuçların ardından yollarını ayırmıştı.

Beşiktaş’ın 2 yıldızı Premier Lig’e gidiyor! Yeni adresleri belli oldu...

Güneş'in ardından Burak Yılmaz ve daha sonra da Rıza Çalımbay ile çalışan siyah-beyazlılar, şampiyonluk yarışının gerisinde kaldı.

Beşiktaş’ın 2 yıldızı Premier Lig’e gidiyor! Yeni adresleri belli oldu...

Devre arasında da kadrosuna iki önemli takviye yapan Beşiktaş'ta gelecek sezonun ilk 11'ini oluşturmak için de yoğun bir çaba var.

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