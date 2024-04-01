Giriş Tarihi: 01.04.2024 15:38
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024
15:38
Beşiktaş'ın 2 yıldızı Premier Lig'e gidiyor! Yeni adresleri belli oldu...
Bu sezon beklentilerin altında ve taraftarına hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Fernando Santos sonrası da istikrarsız bir performans ortaya koyan siyah-beyazlı takımın iki yıldızına Premier Lig ekibi talip oldu. Beşiktaş, bu sezon dikkat çeken bir futbol ortaya koyan oyuncuları için gelecek olan teklifleri değerlendirmeye alacak. İşte flaş transfer haberinin detayları...