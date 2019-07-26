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  • Beşiktaş'ın Avusturya kampına Ajdin Hasic damgası!

'ın Avusturya kampına damgası!

, Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenman ile devam etti. Siyah beyazlı kulübün, ekim ayında profesyonel sözleşme imzalayacağı , antrenmanlarda bir yıldız gibi parlıyor!

DHA Spor galerileri
Giriş Tarihi: 26.07.2019 14:41 Güncelleme Tarihi: 26.07.2019 14:53
Beşiktaş'ın Avusturya kampına Ajdin Hasic damgası!

, Avusturya kampının 3'üncü gününe sabah idmanı ile başladı.

Beşiktaş'ın Avusturya kampına Ajdin Hasic damgası!

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde kamp otelinin sahasında yapılan idman 1.5 saat sürdü.

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Beşiktaş'ın Avusturya kampına Ajdin Hasic damgası!

Isınma hareketlerinden sonra kondisyon ve kuvvet çalışmalarına geçen futbolcular tel örgülere takılı lastikleri beline bağlayıp pas ve kafa vuruşu hareketi yaptı.

Beşiktaş'ın Avusturya kampına Ajdin Hasic damgası!

Kuvvet programının ikinci bölümünde istasyon hareketleri yapan futbolcular, son bölümde küçük alanda 3 takımlı turnuva maçına geçti.

Beşiktaş'ın Avusturya kampına Ajdin Hasic damgası!

Yeşil, beyaz ve kırmızı takımın gol atanın devam ettiği değişmeli turnuvayı kazanan yeşil takım, maç sonunda basın mensuplarına sevinç pozu verdi.

Beşiktaş'ın Avusturya kampına Ajdin Hasic damgası!

Mini turnuvada en göze batan oyuncular ise Quaresma, Burak Yılmaz, Caner ve Güven olurken, ekim ayında profesyonel sözleşme imzalanacak olan Ajdin Hasic de yaptığı klas hareketlerle ağabeylerinden ve teknik heyetten sık sık övgü aldı.

Beşiktaş'ın Avusturya kampına Ajdin Hasic damgası!

Bu futbolcuların yanı sıra genç Alpay, Muhayer, Oğuzhan Akgün ve kaleci Utku da dikkat çeken isimler oldu.

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