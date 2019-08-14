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'ın golcü transferinde flaş gelişme

Golcü arayışlarını sürdüren ve Babacar ile Kamil Wilczek pazarlıklarından beklediği sonuçları alamayan , daha önce de ilgilendiği iki ismi yeniden listesine dahil etti.

OGÜN ŞAHİNOĞLU Spor galerileri
Giriş Tarihi: 14.08.2019 12:47 Güncelleme Tarihi: 14.08.2019 12:52
Beşiktaş'ın golcü transferinde flaş gelişme

Transferde bir numaralı gündem maddesi forvet olan Beşiktaş, Güney Amerika ve Portekiz pazarına yöneldi.

Beşiktaş'ın golcü transferinde flaş gelişme

Siyah beyazlılar Khouma Babacar'ı kiralama teklifine Sassuolo'dan yanıt alamadı.

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Beşiktaş'ın golcü transferinde flaş gelişme

Brondby ise Kamil Wilczek'i iyi bir bonservis bedeli kazanmadan bırakmaya niyetli değil.

Beşiktaş'ın golcü transferinde flaş gelişme

Yönetim, anlaşmaya varılan Hoffenheim'ın golcüsü Adam Szalai'yi ise fark yaratamayacağı düşüncesiyle bekletiyor.

Beşiktaş'ın golcü transferinde flaş gelişme

Bu üç isimde aradığını bulamayan Kartal'da listeye birinci sıradan giren golcü Miguel Borja oldu.

Beşiktaş'ın golcü transferinde flaş gelişme

'ın, geçen yıl ve yeni sezon öncesi gündemine iki kez gelen Kolombiyalı forvetle ilgilendiği öğrenildi.

Beşiktaş'ın golcü transferinde flaş gelişme

26 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonu ile kiralamak isteyen siyah-beyazlıların, oyuncunun kulübü Palmeiras ile pazarlıklarını sürdürdüğü belirtildi.

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