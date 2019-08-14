Beşiktaş'ın golcü transferinde flaş gelişme

Golcü arayışlarını sürdüren ve Babacar ile Kamil Wilczek pazarlıklarından beklediği sonuçları alamayan Beşiktaş, daha önce de ilgilendiği iki ismi yeniden listesine dahil etti. Transferde bir numaralı gündem maddesi forvet olan Beşiktaş, Güney Amerika ve Portekiz pazarına yöneldi. Siyah beyazlılar Khouma Babacar'ı kiralama teklifine Sassuolo'dan yanıt alamadı. Brondby ise Kamil Wilczek'i iyi bir bonservis bedeli kazanmadan bırakmaya niyetli değil. Yönetim, anlaşmaya varılan Hoffenheim'ın golcüsü Adam Szalai'yi ise fark yaratamayacağı düşüncesiyle bekletiyor. Bu üç isimde aradığını bulamayan Kartal'da listeye birinci sıradan giren golcü Miguel Borja oldu. Beşiktaş'ın, geçen yıl ve yeni sezon öncesi gündemine iki kez gelen Kolombiyalı forvetle ilgilendiği öğrenildi. 26 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonu ile kiralamak isteyen siyah-beyazlıların, oyuncunun kulübü Palmeiras ile pazarlıklarını sürdürdüğü belirtildi.