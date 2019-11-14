Beşiktaş'ın kalecisi Karius'tan olay sözler

Beşiktaş'ı farklı bir deneyim yaşamak için tercih ettiğini kaydeden Alman kaleci, "Değişikliğe, farklı bir şey yapmaya ihtiyaç duydum. Beşiktaşlı yöneticiler her gün arıyorlardı. Çok ilgi gösterdiler. Beni istediklerini gördüm. Benim için ne yapacaklarını da gösterdiler. Yeni macera olacağını düşünerek geldim. Yeni kültür, yeni ülke, yeni şehir, yeni lig... Daha önce hiç yapmadığım bir şey olacaktı. Futbolculuk kariyeri uzun olmuyor. Zevk almak istiyorsunuz. Bu durum kararımı etkiledi." ifadelerini kullandı.