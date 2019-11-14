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'ın kalecisi Karius'tan olay sözler

'ın Alman file bekçisi , Brands&Sports Summit 2019'a konuşmacı olarak katıldı. Karius son dönemde yükselen form grafiğinin nedenini açıklarken geçen sezona dair çok konuşulacak sözler sarf etti. İşte Loris Karius'un açıklamaları...

Giriş Tarihi: 14.11.2019 14:45 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 14:53
Beşiktaş'ın kalecisi Karius'tan olay sözler

Futbol Takımı'nın son dönemdeki başarılı ismi Alman kaleci , takım olarak iyi bir performans ortaya koymaya başladıklarını dile getirdi.

Beşiktaş'ın kalecisi Karius'tan olay sözler

Volkswagen Arena'da gerçekleştirilen Brand & Sport Summit 2019'da performansını değerlendiren Karius, futbolda inişler ve çıkışların olabileceğini, her zaman en iyisini yapmaya çalıştığını söyledi.

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Beşiktaş'ın kalecisi Karius'tan olay sözler

Son haftalardaki çıkışıyla ilgili soruyu yanıtlayan Karius, "Kendi başınıza bu olmuyor. Bütün ekip çok iyi oynuyor. Ben de kendi görevimi yapıyorum." dedi.

Beşiktaş'ın kalecisi Karius'tan olay sözler

'ı farklı bir deneyim yaşamak için tercih ettiğini kaydeden Alman kaleci, "Değişikliğe, farklı bir şey yapmaya ihtiyaç duydum. Beşiktaşlı yöneticiler her gün arıyorlardı. Çok ilgi gösterdiler. Beni istediklerini gördüm. Benim için ne yapacaklarını da gösterdiler. Yeni macera olacağını düşünerek geldim. Yeni kültür, yeni ülke, yeni şehir, yeni lig... Daha önce hiç yapmadığım bir şey olacaktı. Futbolculuk kariyeri uzun olmuyor. Zevk almak istiyorsunuz. Bu durum kararımı etkiledi." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın kalecisi Karius'tan olay sözler

Futbolculuğun kendisi için her zaman birinci sırada olduğunu vurgulayan Karius, "Modaya da ilgim var. O yüzden bununla ilgili şeyler deniyorum. Müzikle de çok ilgileniyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş'ın kalecisi Karius'tan olay sözler

Süper Lig'de akşam saatlerinde maçların yapılmasının kendisi için ilginç olduğunu belirten Karius, "İngiltere'de gündüz saatlerinde oynuyorduk. Tabii rutininizi değiştirmek zorunda kalıyorsunuz." diye konuştu.

Beşiktaş'ın kalecisi Karius'tan olay sözler

Kariyerinde 200'ün üzerinde profesyonel maça çıktığını aktaran siyah-beyazlı file bekçisi, "Aynı heyecanı taşıyorsunuz. Her hafta sanki ilk maça çıkar gibi oluyorsunuz. Çok heyecan verici bir olaya katılıyorsunuz." şeklinde konuştu.

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