Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu! 5 futbolcu kadroya alınmadı
Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu! 5 futbolcu kadroya alınmadı
Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına yarın başlayacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, futbol takımının yarın öğleden sonra özel uçakla Antalya'ya gideceği belirtildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı 5 futbolcuyu kamp kadrosuna almadı...
Giriş Tarihi: 02.01.2020
16:16
Güncelleme Tarihi: 02.01.2020
16:26
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