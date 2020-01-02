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  • Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu! 5 futbolcu kadroya alınmadı

'ın kamp kadrosu belli oldu! 5 futbolcu kadroya alınmadı

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına yarın başlayacak 'ta kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, futbol takımının yarın öğleden sonra özel uçakla Antalya'ya gideceği belirtildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı 5 futbolcuyu kamp kadrosuna almadı...

Giriş Tarihi: 02.01.2020 16:16 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020 16:26
Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu! 5 futbolcu kadroya alınmadı

Devre arası hazırlıklarını 3-10 Ocak arasında Antalya Belek'te yapacak olan 'ta kamp kadrosu belli oldu.

Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu! 5 futbolcu kadroya alınmadı

Saha çalışmalarına başlayan Dorukhan da kadroda yer alıyor.

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Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu! 5 futbolcu kadroya alınmadı

Siyah-beyazlılar, çalışmalarına yarın Antalya Gloria Sports Arena'da yapacağı antrenmanla başlayacak.

Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu! 5 futbolcu kadroya alınmadı

10 Ocak Cuma gününe kadar sürecek kamp çalışması için yarın saat 14.10'da özel uçakla Antalya'ya gidecek olan Siyah-beyazlılar, ilk çalışmasını da aynı gün saat 18.00'de gerçekleştirecek.

Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu! 5 futbolcu kadroya alınmadı

'ta 5 futbolcu kampa götürülmeyecek.

Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu! 5 futbolcu kadroya alınmadı

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Antalya kampı kadrosuna çağırdığı 31 futbolcu şöyle:

Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu! 5 futbolcu kadroya alınmadı

Loris Karius

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