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'ın LASK Linz karşısındaki muhtemel 11'i belli oldu

, Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında bugün temsilcisi LASK Linz ile karşı karşıya gelecek.

Giriş Tarihi: 16.08.2018 09:46 Güncelleme Tarihi: 16.08.2018 09:48
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'ın LASK Linz karşısındaki muhtemel 11'i belli oldu
Beşiktaş'ın LASK Linz karşısındaki muhtemel 11'i belli oldu

, Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında bugün temsilcisi LASK Linz ile karşı karşıya gelecek.

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  • 17
'ın LASK Linz karşısındaki muhtemel 11'i belli oldu
Beşiktaş'ın LASK Linz karşısındaki muhtemel 11'i belli oldu

Linzer Stadı'nda TSİ 20.45'te başlayacak maçı Karadağlı Nikola Dabanovic yönetecek.

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'ın LASK Linz karşısındaki muhtemel 11'i belli oldu
Beşiktaş'ın LASK Linz karşısındaki muhtemel 11'i belli oldu

İstanbul'daki karşılaşmayı Babel'in golüyle 1-0 kazanan siyah-beyazlılar, her türlü galibiyet veya beraberlikte adını play-off turuna yazdıracak.

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'ın LASK Linz karşısındaki muhtemel 11'i belli oldu
Beşiktaş'ın LASK Linz karşısındaki muhtemel 11'i belli oldu

Siyah-beyazlılar, tek farklı gollü mağlubiyetlerde dahi turu geçecek.

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'ın LASK Linz karşısındaki muhtemel 11'i belli oldu
Beşiktaş'ın LASK Linz karşısındaki muhtemel 11'i belli oldu

Üst tura yükselecek takım, play-off'ta Nordsjaelland-Partizan eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.

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'ın LASK Linz karşısındaki muhtemel 11'i belli oldu
Beşiktaş'ın LASK Linz karşısındaki muhtemel 11'i belli oldu

MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ

Tolga Zengin

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'ın LASK Linz karşısındaki muhtemel 11'i belli oldu
Beşiktaş'ın LASK Linz karşısındaki muhtemel 11'i belli oldu

Gökhan Gönül

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