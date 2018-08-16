Beşiktaş'ın LASK Linz karşısındaki muhtemel 11'i belli oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında bugün Avusturya temsilcisi LASK Linz ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında bugün Avusturya temsilcisi LASK Linz ile karşı karşıya gelecek. Linzer Stadı'nda TSİ 20.45'te başlayacak maçı Karadağlı Nikola Dabanovic yönetecek. İstanbul'daki karşılaşmayı Babel'in golüyle 1-0 kazanan siyah-beyazlılar, her türlü galibiyet veya beraberlikte adını play-off turuna yazdıracak. Siyah-beyazlılar, tek farklı gollü mağlubiyetlerde dahi turu geçecek. Üst tura yükselecek takım, play-off'ta Nordsjaelland-Partizan eşleşmesinin galibiyle rakip olacak. MUHTEMEL 11'LER BEŞİKTAŞ Tolga Zengin Gökhan Gönül