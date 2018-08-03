Beşiktaş'ın rakibi LASK Linz'i böyle analiz etti

Avusturya futbolu uzmanı Tom Middler, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. öne eleme turundaki rakibi LASK Linz'i SABAH için analiz etti. Avusturya futboluna odaklanan The Other Bundesliga sitesinin kurucusu Tom Middler, LASK Linz için sorularımızı yanıtladı. LASK'ın Lilleström'ü içeride 4-0, deplasmanda ise 2-1 yenerek turlamasının Avusturya'da da sürpriz olarak görüldüğünü vurgulayan Middler şunları söyledi: 'LASK'ın galibiyeti herkesi şaşırttı. Lilleström'ün kötü bir takım olması da bunda pay sahibiydi.' 'Linz nüfusu yoğun olmasına karşın uzun süre ligde takım barındırmayan bir şehirdi, bu sebeple LASK büyük destek görüyor ve maçları doluyor.' '19 yıl sonra Avrupa arenasına çıktılar ve bu sebeple taraftarlar da çok ateşli ve istekli' Takım kalitesinin ise Avusturya'nın büyükleriyle kıyaslanamayacağını belirten Avusturya futbolu uzmanı sözlerine şöyle devam etti: 'Red Bull Salzburg'la aralarında çok büyük bir fark var. Kimse 4'üncü olmalarını bile beklemiyordu.'