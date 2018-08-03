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'ın rakibi Linz'i böyle analiz etti

Avusturya futbolu uzmanı Tom Middler, 'ın UEFA Avrupa Ligi 3. öne eleme turundaki rakibi Linz'i SABAH için analiz etti.

Giriş Tarihi: 03.08.2018 10:06 Güncelleme Tarihi: 03.08.2018 10:10
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'ın rakibi Linz'i böyle analiz etti
Beşiktaş'ın rakibi LASK Linz'i böyle analiz etti

Avusturya futboluna odaklanan The Other Bundesliga sitesinin kurucusu Tom Middler, LASK Linz için sorularımızı yanıtladı.

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'ın rakibi Linz'i böyle analiz etti
Beşiktaş'ın rakibi LASK Linz'i böyle analiz etti

LASK'ın Lilleström'ü içeride 4-0, deplasmanda ise 2-1 yenerek turlamasının Avusturya'da da sürpriz olarak görüldüğünü vurgulayan Middler şunları söyledi:

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'ın rakibi Linz'i böyle analiz etti
Beşiktaş'ın rakibi LASK Linz'i böyle analiz etti

"LASK'ın galibiyeti herkesi şaşırttı. Lilleström'ün kötü bir takım olması da bunda pay sahibiydi."

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'ın rakibi Linz'i böyle analiz etti
Beşiktaş'ın rakibi LASK Linz'i böyle analiz etti

"Linz nüfusu yoğun olmasına karşın uzun süre ligde takım barındırmayan bir şehirdi, bu sebeple LASK büyük destek görüyor ve maçları doluyor."

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'ın rakibi Linz'i böyle analiz etti
Beşiktaş'ın rakibi LASK Linz'i böyle analiz etti

"19 yıl sonra Avrupa arenasına çıktılar ve bu sebeple taraftarlar da çok ateşli ve istekli"

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'ın rakibi Linz'i böyle analiz etti
Beşiktaş'ın rakibi LASK Linz'i böyle analiz etti

Takım kalitesinin ise Avusturya'nın büyükleriyle kıyaslanamayacağını belirten Avusturya futbolu uzmanı sözlerine şöyle devam etti:

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'ın rakibi Linz'i böyle analiz etti
Beşiktaş'ın rakibi LASK Linz'i böyle analiz etti

"Red Bull Salzburg'la aralarında çok büyük bir fark var. Kimse 4'üncü olmalarını bile beklemiyordu."

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