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  • Beşiktaş'ın yeni transferi Kagawa'nın tek eksiği...

'ın yeni transferi Kagawa'nın tek eksiği...

'ın 'dan kiraladığı 'yla ilgili çarpıcı tespitler Alman gazeteciden geldi.

Giriş Tarihi: 01.02.2019 11:57 Güncelleme Tarihi: 01.02.2019 12:08
Beşiktaş'ın yeni transferi Kagawa'nın tek eksiği...

'ın sürpriz biçimde 6 aylığına kadrosuna kattığı , siyah-beyazlı taraftarları hem heyecanlandırdı hem de düşündürdü.

Beşiktaş'ın yeni transferi Kagawa'nın tek eksiği...

Japon futbolunun yetiştirdiği gelmiş geçmiş en önemli futbolculardan bir olan Kagawa'nın ismi bir marka durumundayken, son dönemde neredeyse hiç forma giyemeyişi kafalarda soru işareti oluşturdu.

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Beşiktaş'ın yeni transferi Kagawa'nın tek eksiği...

Bundesliga'da bu sezon sadece iki maçta oynamasına rağmen 29 yaşındaki oyuncunun form durumunun son derece iyi olduğu öğrenildi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Kagawa'nın tek eksiği...

Milliyet'in haberine göre Bild gazetesinden Johannes Ohr, Marco Reus ve Jadon Sancho gibi yıldızlar nedeniyle yedek kaldığına dikkat çektiği Kagawa'nın, maç eksiğini antrenmanlardaki çalışma azmiyle kapattığını ifade etti.

Beşiktaş'ın yeni transferi Kagawa'nın tek eksiği...

Kagawa'nın kısa sürede form tutabileceğine vurgu yapan Alman muhabir şunları söyledi:

Beşiktaş'ın yeni transferi Kagawa'nın tek eksiği...

"'da antrenman performansı en yüksek isimlerden bir tanesi olan Kagawa'nın, maç eksiği dışında başka hiçbir eksiği bulunmuyor."

Beşiktaş'ın yeni transferi Kagawa'nın tek eksiği...

"'ta düzenli bir şekilde forma giymeye başlamasıyla Kagawa'nın kısa bir süre içerisinde üst düzey performans sergileyeceğini düşünüyorum."

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