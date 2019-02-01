Beşiktaş'ın yeni transferi Kagawa'nın tek eksiği...

Beşiktaş'ın Borussia Dortmund'dan kiraladığı Shinji Kagawa'yla ilgili çarpıcı tespitler Alman gazeteciden geldi. Beşiktaş'ın sürpriz biçimde 6 aylığına kadrosuna kattığı Shinji Kagawa, siyah-beyazlı taraftarları hem heyecanlandırdı hem de düşündürdü. Japon futbolunun yetiştirdiği gelmiş geçmiş en önemli futbolculardan bir olan Kagawa'nın ismi bir marka durumundayken, son dönemde neredeyse hiç forma giyemeyişi kafalarda soru işareti oluşturdu. Bundesliga'da bu sezon sadece iki maçta oynamasına rağmen 29 yaşındaki oyuncunun form durumunun son derece iyi olduğu öğrenildi. Milliyet'in haberine göre Bild gazetesinden Johannes Ohr, Marco Reus ve Jadon Sancho gibi yıldızlar nedeniyle yedek kaldığına dikkat çektiği Kagawa'nın, maç eksiğini antrenmanlardaki çalışma azmiyle kapattığını ifade etti. Kagawa'nın kısa sürede form tutabileceğine vurgu yapan Alman muhabir şunları söyledi: 'Borussia Dortmund'da antrenman performansı en yüksek isimlerden bir tanesi olan Kagawa'nın, maç eksiği dışında başka hiçbir eksiği bulunmuyor.' 'Beşiktaş'ta düzenli bir şekilde forma giymeye başlamasıyla Kagawa'nın kısa bir süre içerisinde üst düzey performans sergileyeceğini düşünüyorum.'