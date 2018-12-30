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'ın yeni transferleri kampa yetişecek

Yönetimi yılbaşında ekstra mesai yapıyor. Sağ bek, stoper, orta saha ve golcü transferi yapacak olan siyah-beyazlılar, 3 Ocak'taki Antalya kampına kadar en az 2 futbolcuya imza attırmanın peşinde.

İHA Spor galerileri
Giriş Tarihi: 30.12.2018 15:49 Güncelleme Tarihi: 30.12.2018 16:07
Beşiktaş'ın yeni transferleri kampa yetişecek

Transferde hareketli günler geçiren Beşiktaş'ta yönetim tatili unuttu.

Beşiktaş'ın yeni transferleri kampa yetişecek

Yılbaşı öncesinde yoğun mesai harcayan siyah-beyazlılar, 3 Ocak'ta başlayacak Antalya kampına kadar en az 2 transferi bitirmek istiyor.

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Beşiktaş'ın yeni transferleri kampa yetişecek

Sağ bek, stoper, orta saha ve forvet alacak olan Kara Kartal'da isimler de belli olmaya başladı.

Beşiktaş'ın yeni transferleri kampa yetişecek

Stoper transferinde Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna katmak isteyen , bir yandan da Galatasaray'ın Serdar Aziz konusundaki net kararını bekliyor.

Beşiktaş'ın yeni transferleri kampa yetişecek

Savunmaya takviye yapacak olan siyah-beyazlı ekip, şartlar oluşursa her iki futbolcu için de hamle yapacak.

Beşiktaş'ın yeni transferleri kampa yetişecek

Teknik Direktör Şenol Güneş, Tolgay Arslan'nın affedilmesini isterken, bu oyuncunun kamptaki performansına göre orta saha transferi askıya alınabilir.

Beşiktaş'ın yeni transferleri kampa yetişecek

TEK İSTEĞİ BURAK YILMAZ

İki sezondur kadroda Burak Yılmaz'ı kadrosunda görmek isteyen Teknik Direktör Şenol Güneş, bu futbolcuyu istediğini yönetime yineledi.

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