Beşiktaşlı futbolcular sabaha kadar parti yapmış! Kasımpaşa karşısında 4-1'lik yenilgi alan Beşiktaş'ta bazı futbolcuların maçtan önce Babel'in verdiği partiye katıldığı iddia edildi. Habere göre yönetim bu olayın ardından harekete geçti. İşte yaşananlar... Giriş Tarihi: 24.12.2018 09:59 Kasımpaşa'ya 4-1 yenilerek, Süper Lig'in ilk yarısını lider Medipol Başakşehir'in 9 puan arkasında kapatan Beşiktaş'ta, futbolcuların kritik maçtan önce parti yaptıkları ortaya çıktı.
Milliyet'ten Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; doğum gününü çektirdiği bir video ile önce sosyal medyada taraftarla birlikte kutlayan
Ryan Babel, Kasımpaşa maçı kampının bir gün öncesinde takım arkadaşlarına parti verdi.
Sabaha doğru biten doğum günü kutlamalarına Galatasaray'da oynayan Hollandalı oyuncu Ryan Donk'un da katıldığı belirlendi.
Böylesine önemli bir müsabakadan önce alkolün de tüketildiği bir parti düzenleyen ve ertesi gün kampa giren Beşiktaşlı futbolcular,
Kasımpaşa karşısında adeta tel tel dökülmüştü.
Bu skandalı duyan
Beşiktaş Yönetimi'nin partiye katılarak profesyonelliğe aykırı davranan futbolcuların kimler olduğunu tek tek tespit ettiği vurgulandı. Beşiktaş'taki yabancı oyuncuların büyük çoğunluğunun yanı sıra bazı yerli futbolcuların da bu davete katıldığı öğrenilirken, kutlamaların sabahın ilk ışıklarına kadar sürdüğü aktarıldı.
İstanbul'un farklı farklı mekanlarını sabaha kadar gezen siyah-beyazlı futbolcuların cuma günü idmanın akşam olması nedeniyle tüm günü uyuyarak geçirdikleri bildirildi.