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Beşiktaşlı futbolcular sabaha kadar parti yapmış!

karşısında 4-1'lik yenilgi alan 'ta bazı futbolcuların maçtan önce Babel'in verdiği partiye katıldığı iddia edildi. Habere göre yönetim bu olayın ardından harekete geçti. İşte yaşananlar...

Giriş Tarihi: 24.12.2018 09:59
Beşiktaşlı futbolcular sabaha kadar parti yapmış!

'ya 4-1 yenilerek, Süper Lig'in ilk yarısını lider Medipol Başakşehir'in 9 puan arkasında kapatan 'ta, futbolcuların kritik maçtan önce parti yaptıkları ortaya çıktı.

Beşiktaşlı futbolcular sabaha kadar parti yapmış!

Milliyet'ten Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; doğum gününü çektirdiği bir video ile önce sosyal medyada taraftarla birlikte kutlayan , maçı kampının bir gün öncesinde takım arkadaşlarına parti verdi.

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Beşiktaşlı futbolcular sabaha kadar parti yapmış!

Sabaha doğru biten doğum günü kutlamalarına Galatasaray'da oynayan Hollandalı oyuncu Ryan Donk'un da katıldığı belirlendi.

Beşiktaşlı futbolcular sabaha kadar parti yapmış!

Böylesine önemli bir müsabakadan önce alkolün de tüketildiği bir parti düzenleyen ve ertesi gün kampa giren Beşiktaşlı futbolcular, karşısında adeta tel tel dökülmüştü.

Beşiktaşlı futbolcular sabaha kadar parti yapmış!

Bu skandalı duyan Yönetimi'nin partiye katılarak profesyonelliğe aykırı davranan futbolcuların kimler olduğunu tek tek tespit ettiği vurgulandı.

Beşiktaşlı futbolcular sabaha kadar parti yapmış!

'taki yabancı oyuncuların büyük çoğunluğunun yanı sıra bazı yerli futbolcuların da bu davete katıldığı öğrenilirken, kutlamaların sabahın ilk ışıklarına kadar sürdüğü aktarıldı.

Beşiktaşlı futbolcular sabaha kadar parti yapmış!

İstanbul'un farklı farklı mekanlarını sabaha kadar gezen siyah-beyazlı futbolcuların cuma günü idmanın akşam olması nedeniyle tüm günü uyuyarak geçirdikleri bildirildi.

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