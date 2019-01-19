Beşiktaşlı taraftarları çıldırtan performans: Dorukhan Toköz

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısı Akhisarspor ile Beşiktaş arasında oynanan maçla başladı ve Dorukhan Toköz'ün başarılı performansı Beşiktaşlı taraftarları adeta çıldırttı. Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısı Akhisarspor ile Beşiktaş arasında oynanan maçla başladı. Rakibini 3-1'le geçen (ancak Akhisarspor'un maç kadrosunda fazla yabancı bulundurması nedeniyle hükmen yenileceği) karşılaşmaya Dorukhan Toköz damga vurdu. Siyah beyazlı takımın 22 yaşındaki orta sahası attığı ilk goldeki şık şutu ve maç boyunca etkili futbolu nedeniyle büyük beğeni topladı. İşte sosyal medyada Dorukhan Toköz'le ilgili yapılan eğlenceli ve oldukça 'iddialı' yorumlar...