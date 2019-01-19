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Beşiktaşlı taraftarları çıldırtan performans: Dorukhan Toköz

'in ikinci yarısı ile arasında oynanan maçla başladı ve Dorukhan Toköz'ün başarılı performansı Beşiktaşlı taraftarları adeta çıldırttı.

Giriş Tarihi: 19.01.2019 10:03 Güncelleme Tarihi: 19.01.2019 10:31
Beşiktaşlı taraftarları çıldırtan performans: Dorukhan Toköz

'in ikinci yarısı ile arasında oynanan maçla başladı.

Beşiktaşlı taraftarları çıldırtan performans: Dorukhan Toköz

Rakibini 3-1'le geçen (ancak 'un maç kadrosunda fazla yabancı bulundurması nedeniyle hükmen yenileceği) karşılaşmaya Dorukhan Toköz damga vurdu.

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Beşiktaşlı taraftarları çıldırtan performans: Dorukhan Toköz

Siyah beyazlı takımın 22 yaşındaki orta sahası attığı ilk goldeki şık şutu ve maç boyunca etkili futbolu nedeniyle büyük beğeni topladı.

Beşiktaşlı taraftarları çıldırtan performans: Dorukhan Toköz

İşte sosyal medyada Dorukhan Toköz'le ilgili yapılan eğlenceli ve oldukça 'iddialı' yorumlar...

Beşiktaşlı taraftarları çıldırtan performans: Dorukhan Toköz
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Beşiktaşlı taraftarları çıldırtan performans: Dorukhan Toköz
Beşiktaşlı taraftarları çıldırtan performans: Dorukhan Toköz
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