Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından performansı yükselen Adem Ljajic, Fenerbahçe'yi gözüne kestirdi. Yıldız futbolcu, sarı-lacivertlilere özel hazırlanıyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 05.07.2020
12:36
Güncelleme Tarihi: 05.07.2020
12:36
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Sağ ayak bileğindeki sakatlığı yüzünden geçtiğimiz hafta İttifak Holding Konyaspor maçında görev yapamayan
Adem Ljajic, kendisini 19 Temmuz'da Fenerbahçe ile Vodafone Park'ta oynayacakları derbiye hazırlıyor.
Bir süredir takımdan ayrı olan ancak bireysel antrenmanlarını aksatmayan siyah-beyazlı oyuncu, derbi maçı kaçırmamak için kendisine verilen çalışma programını yoğun bir şekilde sürdürüyor.
Hes Kablo Kayserispor deplasmanında takımdaki yerini alamayacak olan
Adem Ljajic önümüzdeki günlerde takımla çalışmalara başlayacak.
Milliyet'in haberine göre yetenekli futbolcu,
Fenerbahçe derbisinde büyük olasılıkla ilk 11'de yer alacak veya teknik heyetin tercihine göre hamle oyuncusu olarak ikinci yarıda görev yapacak.
Yukatel Denizlispor deplasmanında oynadığı futbolla teknik direktör
Sergen Yalçın'dan tam not alan deneyimli oyuncu, sakatlığını tam olarak atlattıktan sonra ekstra çalışmalarla fizik kondisyon açısından açıklarını kapatmaya da çalışacak.
Bu arada Adem Ljajic, Avrupa'dan çok cazip bir teklif gelmediği sürece kariyerine Beşiktaş'ta devam etmek istiyor.
Siyah-beyazlı formayı giymekten memnun olan 28 yaşındaki futbolcu tüm hesaplarını
İstanbul'da kalacağı düşüncesi üzerine yapıyor.