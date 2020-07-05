Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Beşiktaşlı yıldızın hedefi Fenerbahçe!

Beşiktaşlı yıldızın hedefi !

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından performansı yükselen Adem Ljajic, Fenerbahçe'yi gözüne kestirdi. Yıldız futbolcu, sarı-lacivertlilere özel hazırlanıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.07.2020 12:36 Güncelleme Tarihi: 05.07.2020 12:36
Beşiktaşlı yıldızın hedefi Fenerbahçe!

Sağ ayak bileğindeki sakatlığı yüzünden geçtiğimiz hafta İttifak Holding Konyaspor maçında görev yapamayan , kendisini 19 Temmuz'da ile Vodafone Park'ta oynayacakları derbiye hazırlıyor.

Beşiktaşlı yıldızın hedefi Fenerbahçe!

Bir süredir takımdan ayrı olan ancak bireysel antrenmanlarını aksatmayan siyah-beyazlı oyuncu, derbi maçı kaçırmamak için kendisine verilen çalışma programını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Beşiktaşlı yıldızın hedefi Fenerbahçe!

Hes Kablo Kayserispor deplasmanında takımdaki yerini alamayacak olan önümüzdeki günlerde takımla çalışmalara başlayacak.

Beşiktaşlı yıldızın hedefi Fenerbahçe!

Milliyet'in haberine göre yetenekli futbolcu, derbisinde büyük olasılıkla ilk 11'de yer alacak veya teknik heyetin tercihine göre hamle oyuncusu olarak ikinci yarıda görev yapacak.

Beşiktaşlı yıldızın hedefi Fenerbahçe!

Yukatel Denizlispor deplasmanında oynadığı futbolla teknik direktör 'dan tam not alan deneyimli oyuncu, sakatlığını tam olarak atlattıktan sonra ekstra çalışmalarla fizik kondisyon açısından açıklarını kapatmaya da çalışacak.

Beşiktaşlı yıldızın hedefi Fenerbahçe!

Bu arada Adem Ljajic, Avrupa'dan çok cazip bir teklif gelmediği sürece kariyerine Beşiktaş'ta devam etmek istiyor.

Beşiktaşlı yıldızın hedefi Fenerbahçe!

Siyah-beyazlı formayı giymekten memnun olan 28 yaşındaki futbolcu tüm hesaplarını 'da kalacağı düşüncesi üzerine yapıyor.

SON DAKİKA